TUTTO PER LOLA AL TEATRO DE’ SERVI

Dal 10 al 29 gennaio al Teatro de’ Servi arriva “Tutto per Lola”, la tragicomica storia di quattro ex prostitute scritta da Roberta Skerl e diretta da Silvio Giordani.

Piuttosto avanti con l’età e da tempo pensionate, le quattro donne vivono insieme in un villino liberty isolato e ormai decaduto che un tempo era la casa di appuntamenti dove svolgevano il mestiere. A prezzo di enormi sacrifici e anni di duro lavoro, sono riuscite a comprarsi la casa e ora vi trascorrono una serena vecchiaia fatta di passeggiate, peonie piantate in giardino e serate alla TV. Ma un giorno, proprio sotto le finestre del loro villino, compare la giovane Lola, un’adolescente nigeriana costretta sul marciapiede da uno sfruttatore connazionale. Le donne si affezionano a Lola e cominciano a seguire le sue vicende, un po’ come delle zie in apprensione per la nipotina.

Seppur attempate, le quattro ex prostitute conservano un certo caratterino: una notte, una di loro si imbatte nello sfruttatore di Lola che sta facendo pipì nel giardino della loro casa, e decide di dirgliene quattro. I due si scontrano ma la situazione precipita e l’uomo viene, accidentalmente, ucciso. Le quattro pensionate, terrorizzate ma solidali, si ritrovano così a dover gestire un delitto per il quale non intendono assolutamente pagare.

E’ davvero possibile cambiare vita? Per quanto tempo le conseguenze delle nostre scelte precedenti continuano a inseguirci? La vita di uno sfruttatore vale quanto quella di un uomo per bene? Su questi interrogativi, portati avanti attraverso il paradosso dell’ironia, si gioca la commedia giallo-rosa interpretata da quattro bravissime attrici.

Dal 10 al 29 gennaio 2017

Planet Production presenta

Tutto per Lola

di Roberta Skerl

con Caterina Costantini (Ester) – Lorenza Guerrieri (Livia)

Lucia Ricalzone (Carla)

Monica Guazzini (Lucia)

Geremia Longobardo (Commissario Mascari)

Regia di Silvio Giordani

Teatro de’ Servi

Roma – Via del Mortaro 22 (ang. Via del Tritone) Info: 06.6795130

www.teatroservi.it – https://www.facebook.com/TeatroServi?fref=ts

BIGLIETTI: PLATEA 22€ – GALLERIA 18€

ORARIO SPETTACOLI: DA MARTEDI A VENERDI ORE 21 – SABATO ORE 17.30 E 21 – DOMENICA ORE 17.30 – LUNEDI RIPOSO