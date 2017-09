Ci siamo. Domani alle ore 16 va in scena allo stadio dei Marmi Pietro Mennea il Gran Premio CSI5*, 14° appuntamento, penultimo del circuito Longines Global Champions Tour 2017. Una categoria mista con ostacoli a 1.60 metri. Nel caso di binomi ex aequo dopo il percorso base il vincitore uscirà dal barrage. Al via i migliori 25 binomi classificati dopo la gara a squadre della mattina (categoria a tempo) che determinerà la classifica della tappa romana della Global Champions League.

Il primo cavaliere in campo sarà alle 12.30. Oggi, si è disputata la prima manche di questa prova a squadre che rafforza la valenza del circuito mondiale dallo scorso anno. La classifica provvisoria vede in testa il team olandese Valkenswaard United di Jan Tops, che oggi ha dominato la scena schierando il tedesco Marcus Ehning (Comme Il Faut) e il nostro Alberto Zorzi (Fair Light van T Heike). Entrambi i binomi senza errori. Secondi i francesi di St Tropez Pirates (Julien Epaillard – Usual Suspect d’Auge e Simon Delestre – Chesall Zimequest).

Il cavaliere più atteso nel Gran Premio Longines di domani è Harrie Smolders. L’olandese torna infatti nella capitale con il suo cavallo più in forma del momento, lo stallone Don VHP Z insieme al quale ha centrato, dopo una strepitosa rimonta, la medaglia d’argento individuale ai Campionati Europei di Goteborg a fine agosto.

IL PROGRAMMA DI DOMANI

Domani, sabato 23 settembre, giornata clou del Longines Global Champions Tour di Roma. Oltre alle categorie del CSI2* che proseguono, da non perdere sarà infatti la seconda prova della GLOBAL CHAMPIONS LEAGUE, la gara a squadre che sarà decisiva per stabilire i migliori 25 binomi che potranno gareggiare nel LONGINES GLOBAL CHAMPIONS TOUR GRAND PRIX, categoria più importante del concorso romano con ostacoli da 1 metro e 60 di altezza. Sempre domani si esibiranno i Lancieri di Montebello e i ragazzi di Villa Buon Respiro, mentre la chiusura di giornata sarà all’insegna della solidarietà con la partita di calcio della solidarietà con la Nazionale Equitazione Sport e Salu