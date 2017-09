LONGINES GLOBAL CHAMPIONS:VINCE EVELINA TOVEK

L’amazzone svedese Evelina Tovek, in sella a Castello 194, ha vinto oggi il Gran Premio della quattordicesima tappa del Longines Global Champions Tour allo stadio dei Marmi Pietro Mennea. Sorpresissima perché la svedese, 24 anni, non era tra le favorite alla vigilia tanto che questa è la sua prima vittoria di levatura mondiale in carriera. Oggi ha realmente stupito per la sua freddezza e lucidità nella condotta di gara, in un barrage che l’ha messa a confronto diretto con due veri e propri mostri sacri del jumping mondiale. Evelina si è giocata infatti la vittoria con il grande favorito, l’olandese Harrie Smolders (Don VHP Z), che pur senza errori agli ostacoli è stato relegato in seconda posizione, e con il tedesco Marcus Ehning (Funky Fred) finito terzo con una barriera abbattuta sul penultimo ostacolo.

“Sono veramente scioccata di questo meraviglioso risultato. La mia strategia in campo? Devo essere sincera: nessuna in particolare. Ho solo montato come sempre e fatto affidamento sul fatto che il mio cavallo, che pure non è uno specialista della velocità, ha una falcata di galoppo molto ampia. Ed il che ci ha ovviamente aiutato.”

Evelina Tovek ha ricevuto i complimenti di Jan Tops, patron e ideatore del Longines Global Champions Tour. ”Ho seguito la sua straordinaria progressione durante tutta la stagione e devo dire che la sua crescita tecnica è stata certamente notevole. I giovani devono confrontarsi continuamente su percorsi di grande tecnicismo e con i migliori del mondo per arrivare nel Gotha del salto ostacoli. Il Global Champions Tour ne è la più esplicita conferma”.