LOVEThESIGN: A CIASCUNO IL SUO REGALO

L’utile e il superfluo. L’unico e il prevedibile…Il valore e l’idea…Ma ci sono comunque dei regali sicuri o quasi. E perfino quelli su misura

Ci sono regali di piacere, alle persone care, all’amica con la quale si sono divisi viaggi e risate, all’amore di un giorno o di una vita, e regali di dovere, al medico, all’avvocato, alla signora del piano di sotto che tollera feste e schiamazzi…

Le occasioni per dare o ricevere un regalo sono infinite, come le possibilità di sbagliare. Regali fatti in fretta, regali scelti sbuffando…Dove è finito l’oggetto preferito a decine di altri, espressione di augurio e di affetto, pensato per calzare come un guanto su chi lo riceve? Per ritrovare il significato di questo gesto antico mentre si pensa all’altro, alle sue abitudini, ai suoi sogni, non è impresa facilissima. Sotto un severo abito gessato possono nascondersi desideri insospettabili, come un giradischi retro, mentre nella casalinga attempata spesso un cuore romantico rischia la fibrillazione davanti a un abito da sera con scollatura vertiginosa…

Impresa non facile, dunque, ma non impossibile, specialmente se andate a dare un’ occhiata tra le idee regalo dello showroom virtuale di LOVEThESIGN: soluzioni strepitose e proposte di design davvero uniche. Come Lettino da giardino Marbella realizzato in legno di acacia, di provenienza orientale e dotato di certificazione FSC (garanzia che il prodotto è stato realizzato con materie prime derivanti da foreste correttamente gestite).Un legno flessibile e robusto, fatto per resistere alla pioggia e all’umidità, destinato a durare nel tempo.

Un regalo ideale per chi ama rilassarsi all’aria aperta, sicuramente gradito perchè motivato dal piacere di procurare meraviglia e benessere, e anche di ritagliarsi un piccolo posto nella vita dell’altro. Come il grammofono che Mark Twain regalò alla figlia “perché è lunedì“.