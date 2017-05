Dieci anni dopo la pubblicazione del mitico Gentleman, best seller mondiale venduto a 1 milione di copie in 20 paesi, il nuovo manuale dell’eleganza maschile di Bernhard Roetzel era molto atteso, vista la rivoluzione in atto nell’abbigliamento maschile in questo ultimo decennio.

L’uomo – Guida allo stile è un condensato di informazioni fondamentali e generali per un modo di vestire che non passa di moda. Offre consigli su come scegliere l’abbigliamento adatto ad ogni circostanza: riunioni d’affari, appuntamenti mondani e tempo libero. Numerosi esempi aiutano ad assortire correttamente i capi da indossare. Un vero e proprio prontuario e un consulente di moda per l’uomo moderno.

Con proposte corredate da illustrazioni per trovare uno stile personale e adattare la propria tenuta alle varie circostanze professionali e private, il volume si articola in diverse sezioni:

• Business fashion

• Abbigliamento formale

• Cool & casual

• Il guardaroba di base

• Colori, motivi e proporzioni

• Scarpe

• Materiali

• Accessori

• Pulizia e cura

Bernhard Roetzel

L’uomo – guida allo stile

L’Ippocampo