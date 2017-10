MAKE UP A TUTTO NUDE

Colori accesi che duettano con il make up “acqua e sapone”. Questo ci hanno mostrato le sfilate di moda, ma non siamo in presenza dei soliti “nudi”. Da un lato ci sono i nudi più puri che puntano sulla trasparenza della correzione della pelle, ma con dettagli ultra brillanti a illuminare il tutto: palpebre cristalline, lucide, brillanti, tuffate in un velo di gloss trasparente.

Dall’altro tornano i “nudi” ben costruiti, sontuosi, stile anni “70, che nascondono un attento gioco di ombre cremose, contouring leggero, con gli zigomi messi in evidenza con un blush rosa e riflessi color arancio sulle palpebre e sulle labbra.

Viso da copertina con il make up firmato Naj Oleari, il brand che ritorna con una linea che è un omaggio al colore e alla femminilità. Sono le mitiche illustrazioni a decorare le finiture di ogni prodotto che, grazie alla ricerca Naj Oleari, ha caratteristiche altissime di tollerabilità e sicurezza perché formulato senza parabeni e arricchito con ingredienti di origine naturale. E per la prima volta la linea è stata realizzata con i profumi creati in esclusiva da Maître Parfumeur: dalle note delicate dei petali a quelle fresche del sorbetto di fico, passando per i sentori golosi del marshmallow.

LASTING VEIL FOUNDATION, il fondotinta fluido a lunga tenuta dalla texture morbida e cremosa che si fonde a contatto con la pelle rendendola liscia e levigata. Contiene estratto di microalga (azione liftante e antietà).

Estratto di fiore di porcellana dall’azione rigenerante per LOVELY CHEEK BLUSH, il fard arricchito con estratti ad azione antiossidante.

VELVET MOON HIGHLIGHTER, illuminante cremoso e leggero che infonde luminosità ed energia alla pelle. Permette di scolpire il viso con zone di luce, idratando e proteggendo la pelle dai radicali liberi. Applicalo su tutto il viso con il pennello POWDER BRUSH per un look naturalmente radioso oppure solo su zigomi, arcata sopraccigliare, arco di cupido, naso e mento per valorizzare i punti luce.

Infine LUMINOUS PERFECTION BRONZER TERRA ABBRONZANTE ILLUMINANTE è una combinazione di tonalità: il colore dorato scalda l’incarnato e lo uniforma mentre il colore fard lo rende radioso grazie a microsfere luce-riflettenti.