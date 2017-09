MAL D’AUTO: CONSIGLI PER VIAGGIARE SICURI

La destinazione è stata scelta. Che sia mare, montagna, città, lago…La casa è quella che avete scambiato con la vostra grazie a Guest to Guest, leader nello scambio casa. Non resta che salire in macchina e sì, viaggiare…ma il pensiero che il mal d’ auto rovinerà parte della vostra vacanza è insostenibile. Ecco, dunque, alcuni consigli per vincere l’inconveniente.

Quando la nausea è causata dal mal d’auto è difficile eliminarla. Tuttavia esistono rimedi classici che aiutano ad eliminarla. Il primo è il buon vecchio cracker salato. Quelli senza sale non funzionano altrettanto bene. Un altro suggerimento è la bibita allo zenzero (ginger ale). Funziona ma non quanto le capsule di zenzero e lo zenzero fresco. La quantità raccomandata è cinquecento milligrammi polverizzato in capsule, ogni due ore fino a miglioramento delle condizioni. Anche la comune Coca -Cola pare funzionare, specialmente se la nausea è collegata a problemi intestinali o a postumi di sbornia.

Molti negozi di alimenti naturali sono riforniti di speciali bracciali per il mal d’auto che si basano sul principio dell’agopressione. Si tratta di bracciali elastici, alti circa un centrimetro e mezzo, ricoperti di tessuto e dotati di speciali protuberanze di gomma al loro interno. I bracciali si indossano ai polsi, con le “protuberanze” collocate su un punto specifico dell’agopuntura (istruzioni all’interno della confezione).

Anche annusare olio di zenzero o di menta piperita può aiutare a mitigare la nausea. Provate a mettere un paio di gocce di entrambi gli oli su un fazzoletto. Quando vi sentite male, annusate. Si può proseguire ogni cinque minuti fino miglioramento.