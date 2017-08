MALDIVE AL TOP CON LE PROPOSTE HOTELPLAN

Due nuove stelle arricchiscono il firmamento maldiviano di Hotelplan. Due nuove strutture, in esclusiva dal prossimo inverno, completano la programmazione: Adaaran Club Rannalhi (3 stelle superiore) e Milaidhoo Island Resort (5 stelle lusso).

Adaaran Club Rannalhi – resort molto conosciuto e apprezzato dal mercato italiano –è una piccola isola (400 x 150 m) ubicata nell’atollo di Malè Sud a soli 45 minuti di barca veloce dall’aeroporto. Una rigogliosa vegetazione e una splendida barriera corallina – facilmente e comodamente raggiungibile dalla spiaggia -rendono questo struttura il luogo ideale per una vacanza all’insegna del relax e dell’informalità. Centotrenta le camere, suddivise tra standard e overwater. Per la delizia dei palati un ristorante principale con gustosi piatti della cucina internazionale e italiana con servizio a buffet, serate a tema, e 2 bar. Spazio anche ai piccoli ospiti con un’area giochi dedicata, e per gli amanti del “profondo blu” un rinomato Diving Center. Sempre presenti sull’isola assistente residente e medico.Inoltre, in esclusiva per i clienti Hotelplan: 2 bottiglie di acqua al giorno, soft drinks del minibar in camera, Wi Fi gratuito nelle aree comuni, 25% di sconto per il primo trattamento Spa, early check per arrivi con voli charter e late check out gratuiti.

Milaidhoo Island Resort (5 stelle lusso) è un vero e proprio gioiello dell’atollo di Baa che mantiene intatta l’essenza della vera vacanza maldiviana, con un’atmosfera di estrema privacy e un servizio di elevato livello. Inaugurato nel novembre 2016, questo piccolo resort dall’inverno 2017/2018 sarà annoverato tra le esclusive Hotelplan per il mercato italiano. Un’isola tropicale lambita da acque turchesi, un lussuoso boutique resort all’interno della riserva naturale protetta dell’atollo di Baa, un vero paradiso per gli amanti dell’eleganza e dei servizi di alto livello ma sempre secondo la filosofia “no shoes no news”. Solo 50 le ville, alcune sulla spiaggia e alcune overwater, tutte dotate di piscina privata e perfettamente integrate nel contesto naturale dell’isola, per un comfort senza eguali e con servizio maggiordomo disponibile. Tre i ristoranti per godere di un’esperienza culinaria al top, e due i bar. La formula prevista è quella della mezza pensione, con la possibilità di acquistare il Gourmet Plan, prestigiosa formula top all inclusive. La vegetazione rigogliosa e molto curata, l’eccellente livello dei servizi, la barriera corallina a pochi metri dalla spiaggia e la grande attenzione al cliente e alla cura dei dettagli fanno di Milaidhoo la meta perfetta per un viaggio da sogno.

“Rannalhi e Milaidhoo sono due soluzioni perfette per il target di riferimento alle quali sono rivolte”. – dichiara Fabio Introna, Direttore Prodotto – “Con l’inserimento di queste due prestigiose esclusive, Hotelplan completa la già ricca programmazione delle Maldive. Per la prima volta nella nostra lunga storia di questa importante destinazione, proponiamo in esclusiva una struttura 5 stelle lusso enfatizzando l’essenza maldiviana di un boutique resort abbinata a un servizio eccellente e altamente personalizzato. L’isola di Rannalhi, già molto affermata nel mercato italiano, si inserisce perfettamente nel panel di strutture della fascia media e ne rafforza la qualità grazie ai numerosi valori aggiunti tra i quali la formula all inclusive.”

L’Offerta Hotelplan alle Maldive si caratterizza da sempre per una programmazione che propone il massimo del comfort, la ricerca e la cura dei dettagli per rispondere ad una clientela esigente, in una delle mete più esclusive al mondo.

Hotelplan, fra l’ampia scelta di strutture particolarmente indicate per i viaggi di nozze o ricorrenze speciali, conferma l’esclusiva delle due storiche punte di diamante della programmazione: Diamonds Athuruga Island Resort (4*S) e Vakarufalhi (4*S), entrambi nell’atollo di Ari. Il primo, Diamonds Athuruga Island Resort, fa parte della prestigiosa catena Diamonds, sinonimo di elevata qualità dei servizi, della ristorazione e di grande attenzione al cliente. Il resort dispone del Centro Salute e Benessere “Serena Spa”, dove il viaggiatore può sottoporsi a trattamenti ispirati all’antica medicina ayurvedica. Il risultato sarà vivere una sensazione di relax e benessere totale, per un’esperienza di vacanza unica e impareggiabile. Inoltre, a disposizione degli ospiti vi è il Diving Centre, per andare alla scoperta dello spettacolare reef a pochi passi dalla spiaggia e il biologo marino, pronto ad accompagnare e a soddisfare tutte le curiosità legate ai meravigliosi fondali maldiviani.

Restando sull’atollo di Ari, Hotelplan vanta un altro resort incantevole, circondato da candide spiagge e avvolto da una fitta vegetazione: Vakarufalhi.

L’atmosfera che si respira su quest’isola è perfetta per chi ambisce a rilassarsi in un piacevole ambiente internazionale. Venticinque bungalow ‘overwater’, con accesso diretto al mare, per un’esperienza a 360°, in pieno contatto con la natura. Il Centro Benessere “Duniye Spa” offre un approccio olistico: la combinazione degli antichi riti e della saggezza delle culture asiatiche si fonde con i rituali di bellezza e benessere delle popolazioni locali, donando all’ospite un’esperienza di rigenerazione e rilassamento completo. Per chi desidera scoprire il mondo sottomarino, conosciuto in tutto il mondo per la varietà di fauna e flora sottomarina da ammirare nelle sue acque cristalline, il diving centre è disponibile ad accompagnare sia i divers alla prima esperienza che i subacquei più esperti.

