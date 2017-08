MALDIVE IN FAMIGLIA, IL SOGNO CONDIVISO

Voglia di una vacanza in famiglia lontana dalle solite rotte? KiboTours trasforma il paradiso romantico delle Maldive, in una proposta da vivere con i bambini. In questo splendido ambiente naturale c’è spazio per rilassarsi, nuotare, giocare e divertirsi, e anche i più piccoli trovano la loro dimensione perfetta! Le proposte family, valide per i mesi di settembre e ottobre 2017 sono un biglietto di invito irrinunciabile, per scoprire la bellezza di un arcipelago di atolli dove si può vivere costantemente la libertà di stare a piedi nudi! Il barefooting, ovvero il camminare scalzi, è un toccasana per la circolazione degli arti inferiori, e c’è chi l’ha trasformato in una filosofia di vita.

Alle Maldive, semplicemente, è la normalità, perché si cammina praticamente sempre su soffice sabbia bianchissima! I bambini lo adoreranno, così come rimarranno incantati davanti ai pesci multicolori che guizzano all’interno della barriera corallina, e dal piacere di una vacanza dal ritmo rilassato e senza pensieri. Mentre gli adulti si godranno ogni momento di un soggiorno davvero rigenerante nel cuore dell’Oceano Indiano, dove tutto e a portata di mano e nel quale il marchio KiboTours è garanzia di assoluta tranquillità anche in tema di assistenza agli ospiti. Diverse le strutture ideali per una vacanza maldiviana formato famiglia, tra cui scegliere quella perfetta: i prezzi sono strepitosi. Il Royal Island Resort, cinque stelle sull’atollo di Baa, è proposto per 7 notti con pensione completa a 4245 euro a famiglia (due adulti e un bambino).

Con una quota a famiglia (due adulti e un bambino) con pensione completa di 3975 euro si può invece scegliere si soggiornare al Sun Island Resort, situato sull’isola di Nalaguraidhoo, oppure all’Holiday Island Resort, sull’atollo di Dhiffush. Si vola con Emirates da Milano, Bologna e Venezia (supplemento 90 euro a famiglia da Fiumicino) e sono inclusi anche i trasferimenti interni con volo domestico e barca. I viaggi di KiboTours sono prenotabili nelle agenzie convenzionate.

Per informazioni:

KiboTours

Piazza M. Libertà 3

13900 Biella

www.kibotours.com

travel@kibotours.com