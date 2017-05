MELAGRANA. SCOPERTA POTENTE MOLECOLA ANTI-INVECCHIAMENTO

Era una questione già nota quella delle potenzialità “anti-invecchiamento” della melagrana, ora dalla scienza arriva un’ulteriore conferma Una molecola del frutto, trasformata dai batteri intestinali, genererebbe effetti sconosciuti fino ad oggi. Mentre sono tuttora in corso alcuni test sugli esseri umani, i ricercatori hanno già pubblicato i primi sorprendenti risultati sugli animali, sulla rivista Nature Medicine.

La melagrana è davvero un super-frutto che combatterà l’invecchiamento? Fino ad oggi, le prove scientifiche sarebbero piuttosto irrilevanti. Ed è per questo che alcuni avrebbero gettato discredito dopo talune controverse campagne di marketing. Volendo vedere più a fondo, alcuni ricercatori provenienti dall’EPFL (acronimo dell’École polytechnique fédérale de Lausanne, ossia il politecnico Federale di Losanna in Svizzera), e dall’azienda Amazentis avrebbero dimostrato come una molecola nel frutto, poi trasformato dal microbioma intestinale, permetterebbe alle cellule muscolari di difenderle contro le principali cause di invecchiamento.

Nel corso dell’avanzare dell’età le nostre cellule lottano per riciclare le loro fabbriche di energia. Questi piccoli scomparti interni chiamati mitocondri, eseguono sempre meno correttamente le proprie attività. Questo degrado influisce sul funzionamento di molti tessuti, compresi i muscoli, che s’indeboliscono nel corso degli anni. L’accumulazione dei mitocondri disfunzionali è anche sospettata di svolgere un ruolo in altre patologie legate all’età come, per esempio, nel morbo di Parkinson.

I ricercatori sarebbero stati in grado di identificare l’unica molecola che può ripristinare il riciclaggio dei mitocondri carenti: la r. urolithine “Questa è la sola molecola nota che può far rivivere i mitocondri”, spiega Patrick Aebischer, co-autore. “È una sostanza completamente naturale, ma il suo effetto è potente e misurabile”.Inizialmente, i ricercatori hanno testato la loro ipotesi sul verme c. elegans. Esposti alle urolithine, la vita dei vermi è stato estesa oltre il 45% rispetto alle loro controparti nel gruppo di controllo. Questi primi risultati incoraggianti hanno indirizzato i ricercatori a testare la molecola su animali più vicini all’essere umano, per ora topi e ratti.

Nei roditori, come nei C. Elegans, hanno visto una forte diminuzione del numero dei mitocondri, segnale che un riciclo importante era in corso. I topi anziani, di circa due anni, hanno mostrato una resistenza pari al 42% superiore al gruppo di controllo. Prima di correre a fare incetta di melagrane però, bisogna sapere che il frutto di per sè non contiene la molecola in questione, ma solo il suo precursore!

Quest’ultimo è digerito e convertito in urolithine A dai batteri del microbioma intestinale. Di conseguenza, i tassi di urolithine A variano notevolmente secondo la flora intestinale dell’individuo, umana o animale. Alcuni addirittura non ne produrre per niente. Quinsi, se sei un individuo “sfortunato”, è possibile che la melagrana non sia di grande utilità.

Per coloro che la natura non ha fornito di batteri buoni, i ricercatori stanno già lavorando ad una soluzione. La start-up Amazentis, fondata dai co-autori dello studio, ha sviluppato prodotti progettati per somministrare urolithine finemente calibrata a dosi. La società sta svolgendo attualmente test iniziali sugli esseri umani negli ospedali europei. Johan Auwerx, uno dei co-autori, ritiene quasi sorprendente che la urolithine non sarà efficace sugli esseri umani. “Specie estremamente arcaiche come il verme c. elegans e i ratti, reagiscono alla stessa sostanza in un modo simile. Questo dimostra che abbiamo raggiunto un meccanismo chiave della fisiologia». L’azione dell’urolithine A è il risultato di decine di milioni di anni di co-evoluzione tra piante, batteri e animali – tra cui gli esseri umani.