MENINGITE: LINEA TELEFONICA DIRETTA

Da lunedì 16 gennaio il Centro Diagnostico Italiano attiva un servizio di consulenza telefonica gratuita sulla meningite: dal lunedì al venerdì, chiamando lo 02.48317375, la dottoressa Giovanna Orlando, medico infettivologo del Centro Diagnostico Italiano, sarà a disposizione per fornire informazioni sulla meningite che, negli ultimi mesi, è al centro dell’attenzione pubblica e mediatica. Nonostante le rassicurazioni del Ministero della Salute e degli esperti, che hanno da più parti ribadito l’insussistenza di un’emergenza, la meningite continua a suscitare grande preoccupazione nell’opinione pubblica. Per fornire il proprio contributo e offrire al pubblico una corretta informazione su questa infezione e sulle misure vaccinali più adeguate a prevenirla, il Centro Diagnostico italiano ha attivato un call center dedicato.

Sottolinea Giovanna Orlando, infettivologo del Centro Diagnostico Italiano: “Bisogna evitare gli allarmismi: non tutte le forme di meningite sono contagiose, ma solo quella causata da un batterio specifico, il meningococco, per il quale esistono strumenti efficaci contro il rischio di contagio: la vaccinazione, ma anche la profilassi antibiotica, che gli specialisti possono prescrivere a chi è stato esposto a questo batterio senza essere stato vaccinato”.

Il servizio di consulenza telefonica gratuita del Centro Diagnostico Italiano sulla meningite sarà attivo dal 16 gennaio al 17 febbraio, al numero lo 02.48317375, dalle ore 16.00 alle 18.00 il lunedì, il martedì, il mercoledì e il venerdì, e dalle 14.00 alle 16.00 il giovedì.

Presso il Centro Vaccinale e Ambulatorio della Medicina dei Viaggi del Centro Diagnostico Italiano è possibile effettuare, su prenotazione e a pagamento, le vaccinazioni anti meningococcica ed anti pneumococcica, chiamando il numero 02.48317444.

La meningite

Si tratta di un’infezione delle meningi, le membrane che circondano il cervello e il midollo spinale, ed è causata da vari microorganismi come virus, batteri e funghi. Si manifesta con febbre elevata, cefalea (mal di testa), episodi di vomito, fastidio agli occhi causato dalla luce e rigidità della nuca. Con l’aggravarsi dei sintomi si possono manifestare confusione mentale, sonnolenza, episodi convulsivi e perdita di coscienza. In alcuni casi l’andamento del quadro clinico può essere estremamente rapido e acuto, portando al decesso in poche ore.

Secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, l’incidenza della meningite da meningococco è relativamente bassa: il numero complessivo di casi segnalati in Italia nel 2016 è stato 178, con un’incidenza in riduzione rispetto al 2015.

Il più conosciuto metodo di prevenzione contro questa patologia è la vaccinazione. Va sottolineato, tuttavia, che solo alcune forme di meningite possono essere prevenute in questo modo: esistono vaccini diretti contro le forme di meningite da Neisseria meningitidis del gruppo A, B, C, W135 e Y (meningiti meningococciche).