MENU A TUTTA BIRRA

Per anni l’abbinamento classico è stato quello con la pizza o con un sandwich per uno spuntino veloce. Una scelta ancora oggi valida, ma la birra, anzi le birre, meritano di più. Ecco alcune indicazioni per scegliere quelle che meglio accompagnano diverse pietanze.

Noi abbiamo scelto le “creazioni” Teo Musso, ecclettico mastro birraio e padron del Birrificio Baladin che da Piozzo (Cuneo), piccolo paese nelle Langhe in provincia di Cuneo, “racconta” il suo sogno diventato realtà. Un ‘avventura che comincia nel 1986 con il pub “Le Baladin” ( che significa Cantastorie), trasformato dopo un decennio in brewpub (produzione e mescita diretta). Oggi in un area di oltre 7 ettari, sorge un birrificio all’avanguardia dove l’artigianalità si fonde con la tecnologia per produrre oltre 30 varianti di gusto e formato, una birra viva, non pastorizzata per conservare l’integrità della materia prima.

Si dice che “chi beve birra campa cent’anni”. Lo slogan più famoso nella storia della birra italiana non è tanto lontano dalla verità: bere birra fa bene, ovviamene nell’ambito di un consumo moderato e consapevole.

Costituita per il 93% di acqua, la birra è ricca di sali minerali, soprattutto potassio, e di vitamine, (quelle del gruppo B), oltre che ottima fonte di fibre solubili.

I pregi della birra non si fermano qui: il suo potere diuretico, dovuto alla presenza di potassio e magnesio e il basso contenuto di sodio, è noto da tempo; più recente la scoperta dell’azione antiossidante dei polifenoli della birra, importanti nella prevenzione di arteriosclerosi e malattie cardiovascolari. Ancora, le fibre, che favoriscono l’attività intestinale, e la luppolina, che aiuta la digestione. Infine la birra può contribuire a innalzare i valori di colesterolo HDL (quello “buono”), a discapito di quello “cattivo”, LDL.

Ricordiamo che la birra è una bevanda alcolica: gli esperti consigliano di non berne più di 75 cl al giorno; dose che va rapportata al grado alcolico della bevanda scelta (da tener presente che la dose giornaliera di 20-30 g di alcol può giovare alla salute, ma non va assolutamente superata).

La birra, una bevanda ecclettica che come il vino, e forse più del vino, si presenta in una moltitudine di tipologie differenti, ciascuna in grado di sposarsi ai piatti più noti della cucina tradizionale come alle creazioni di alta gastronomia. Proporre un menu “a tutta birra” è possibile, lasciandosi guidare dalla propia sensibilità, oltre che dai consigli degli esperti.

APERTIVI E ANTIPASTI

Come aperitivo da sorseggiare oppure da accompagnare a stuzzichini, olive, noccioline e patatine, proponiamo OPEN WHITE, birra di frumento, dalla schiuma pannosa.Grazie alle note di agrumi e coriandolo che contraltano con il mirabile equilibrio di luppolo e radice di genziana (utilizzata in infusione a freddo), esalta i più classici antipasti, come un piatto di prosciutto crudo, una entrée a base di salmone o un vassoio di uova sode con la maionese.

PRIMI PIATTI

Risotto e pastasciutta, i protagonisti del mangiare all’italiana, trovano un partner insospettato nella birra. Noi proponiamo SUPER: sentori di frutti tropicali, di banana e marzapane e ricordi di frutta secca

SECONDI DI PESCE

OPEN GOLD, dagli spunti agrumati in armonia con l’aroma amarognolo del luppolo, si sposa con il pesce spada o il tonno alla griglia, con l’orata al forno o con il branzino arrosto, ma anche con il classico fritto misto di mare.

SECONDI DI CARNE

Una OPEN AMBER si può servire con tutti gli arrosti e con le grigliate miste, ma anche con la cacciagione. Schiuma consistente, corposa ma non troppo, il biscotto dei cereali e i sentori di frutta secca sono in equilibrio grazie alle note di amaro e ai profumi aromatici del luppolo e della scorza d’arancia calabra.

SALUMI E FORMAGGI

ELIXIR nasce dagli stessi lieviti utilizzati per gli “Islay Whisky”, il colore è ambrato, la schiuma fitta, secca, con note di frutta e di caramello: è perfetta per i formaggi più piccanti, dal Gorgonzola al Pecorino passando per il Camembert e il Roquefort.

DOLCI

Ritrovare le note del cioccolato di una mousse in un bicchiere di LEÖN, apprezzarne i profumi di frutta secca, liquirizia e toffee, facendoli specchiare in uno strudel, ma anche contrapporre alla dolcezza di una torta alla frutta l’intensità di una scura da 9 gradi. Un abbinamento suggestivo e inconsueto.

L’IMPORTANZA DEL BICCHIERE

Prima raccomandazione (scontata): i bicchieri devono essere assolutamente puliti perchè la minima traccia di grasso altererebbe il sapore della birra. Lo stesso vale per i residui di detersivi, per questo vanno lavati a mano e lasciati asciugare all’aria. Al momento di riempirli, è opportuno sciacquarli con acqua fresca, per abbassarne la temperatura. Ma quale forma deve avere il bicchiere in cui degustare la magnifica bevanda?

Gli intenditori sanno che ogni tipo di birra richiede un contenitore con caratteristiche diverse, tali da esaltarne le qualità. La scelta non è casuale o estetica: le birre a bassa fermentazione non hanno profumi decisi e quindi richiedono un bicchiere stretto e slanciato per ridurre al massimo il contatto con l’aria e la dispersione dell’aroma; al contrario quelle ad alta fermentazione sviluppano aromi più decisi che richiedono bicchieri dai bordi svasati.

Il bicchiere firmato “Baladin” invece è praticamente universale perchè la forma (approvata da Kuaska, massimo esperto di birre, noto anche con il nome di Lorenzo Dabove) esalta i sentori e i sapori della birra: nasce, dunque, Teku (da Teo e Kuaska) per la gioia di degustatori o semplici appassionati.