MINORCA: UN ESTATE DA SOGNO

Dichiarata dall’Unesco Riserva Mondiale della Biosfera per il suo ambiente in cui convivono in armonia uomo e natura, l’isola di Minorca, nelle Baleari, è famosa per il mare turchese e le tante calette che punteggiano i suoi 200 km di costa. A sud sono in prevalenza di sabbia chiara, bordate dai pini mediterranei; a nord rocciose o di sabbia rossa, ma sempre con acqua dai colori spettacolari.

Su tutte, brillano la piccola Cala Turqueta, chiamata così per lo smagliante turchese del mare, e le vicine Cala Marachella e Cala Marachelleta. Chi preferisc spiaggie più ampie, per passeggiare sulla battigia, perfetta è Son Bou, lunga 3 km e bordata da dune, con acqua cristallina; caraibici sono anche i colori dell’acqua della vicina Son Saura, mai troppo affollata. Merita una visita anche il parco naturale s’ Albufera des Grau, una laguna costiera rifugio di numerose specie uccelli e anfibi, con dune di sabbia e una serie di calette rocciose.

La vita mondana si concentra nel capoluogo Mahòn, sulla costa est, allungato su un golfo profondo, che con i suoi 6 km di lunghezza forma il secondo porto naturale più grande al mondo dopo Pearl Harbor alle Hawaii. Da qui, una grande scalinata sale al centro storico, con edifici antichi e caratteristici mercati, come quello allestito nel chiostro della chiesa del Carmen, che ospita banchi di artigianato , vestiti e calzature.

Al calar della sera, molto animato è il lungomare di Ciutadella de Menorca, la seconda città dell’isola, affacciata a ovest, che conserva il suo centro storico d’origine medievale, con vicoli ed edifici dalle atmosfere arabeggianti.

