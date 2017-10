È in arrivo nelle sale italiane, distribuito da Videa, MISTERO A CROOKED HOUSE, tratto dal romanzo che la stessa Agatha Christie considerava il suo vero capolavoro. Pubblicato per la prima volta nel 1949, Agatha Christie ha dichiarato che il romanzo era uno dei suoi preferiti. “Ho trovato interessante esplorare le dinamiche di una famiglia”, ha scritto nel 1972. “Penso che fosse molto soddisfatta del modo in cui l’aveva scritto, dell’originalità e di alcuni suoi ingredienti”, spiega Mathew Prichard, nipote dell’autrice.

MISTERO A CROOKED HOUSE contiene tutti gli appassionanti elementi delle più famose trame di Agatha Christie (Assassinio sul Nilo e Omicidio sull’Orient Express) e uno spiazzante colpo di scena….

Il film vanta un cast prestigioso: la pluricandidata all’Oscar Glenn Close (Attrazione Fatale, Le relazioni pericolose) nel ruolo di Lady Edith, Cristina Hendricks, l’apprezzatissima Joan Holloway della serie Mad Men, è Brenda moglie del defunto Aristides Leonides. Nei panni di Magda, attrice e nuora della vittima, Gillian Anderson, l’indimenticabile Dana Scully di The X-Files. Max Irons (Posh, Woman in gold) è Charles Hayward, detective privato. Infine l’attore inglese Terence Stamp, diretto nella sua lunga carriera da Maestri come Federico Fellini, Pier Paolo Pasolini, Michael Cimino e Oliver Stone, interpreta l’Ispettore capo Taverner.

SINOSSI

Quando il ricco patriarca greco Aristides Leonides muore in circostanze misteriose, la nipote Sophia chiede all’investigatore privato Charles Hayward, suo ex amante, di stabilirsi nella tenuta di famiglia per indagare sulla vicenda. Una volta lì, Charles fa la conoscenza delle tre generazioni della dinastia Leonides trovando un’atmosfera velenosa, piena di risentimenti e gelosie. Tra i tanti moventi, indizi e sospetti, riuscirà a trovare l’assassino prima che colpisca di nuovo?