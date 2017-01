MODA: IL DESIGN INCONTRA IL VINTAGE

Nell’epoca dell’omologazione e della moda “usa e getta”, abbiamo immaginato un outfit che possa farci distinguere dal grigiore dilagante. Un outfit audace che riesca a coniugare vintage e modernità. Per creare questo mix perfetto abbiamo deciso di abbinare oggetti dal design moderno ad indumenti sportivi del passato.

La stagione invernale ci suggerisce di orientarci sugli sport invernali. Cosa c’è di meglio di una giacca da escursionismo in stile alpino (anni’ 40). Dal sapore vagamente tirolese, l’Alpine-style spopolò dalla fine degli anni Trenta. A fare fortuna furono soprattutto i grandi produttori tedeschi e austriaci, come la Lanz di Salisburgo, specializzati nella confezione di abiti pensati per le camminate in montagne. Una di queste giacche, in fantasia grigia rigata, ci appare oggi elegante e di buon taglio. La possiamo indossare sotto un cappotto in cotone cerato (anni ’50). Sempre negli anni Trenta, produttori come Barbour, riuscirono a produrre un cotone cerato che non induriva né ingialliva col tempo. Il resto è storia.

Non dovendo affrontare cime innevate ma le altrettante ardue strade metropolitane, l’accessorio che non può mancare con questo outfit è un paio di cuffie di design che non sembrino paraorecchie. Ma il design non è tutto e a questo pretendiamo anche un’alta qualità audio. Fanno al caso nostro le cuffie Pryma, il cui archetto in vera pelle dona loro un tocco vintage. Considerando inoltre che l’archetto è intercambiabile, in sei diverse colorazioni, avremo la possibilità di abbinarlo di volta in volta al nostro outfit. Accompagnati da buona musica e guidati da spirito avventuriero, lasciamo la bussola nel cassetto e al polso mettiamo uno smartwatch sportivo con cartografia europea precaricata. Buon viaggio!