MOTO VINTAGE O NON VINTAGE? QUESTO È IL DILEMMA

Nell’ultimo periodo tra i motociclisti la parola d’ordine è “modern vintage”. Il fascino delle moto classiche ha stregato tutti e le case motociclistiche hanno prontamente risposto ai desideri dei centauri. Per rendersene conto basta consultare la classifica delle moto più vendute nell’ultimo anno. Sebbene ai primi posti continuano a piazzarsi le cosiddette “adventure tourer”, si fanno strada modelli che strizzano l’occhio al passato. Le naked muscolose con tanti cavalli sono un lontano ricordo. A queste si preferiscono moto dalle linee morbide i cui nomi richiamano i modelli iconici del passato.

La regina di questo segmento resta la Ducati Scrambler. Su questo modello la casa di Borgo Panigale ha creato un vero e proprio brand fatto di moto, accessori e abbigliamento. Alle già numerose versioni (Sixty2, Icon, Classic, Full Throttle) recentemente si sono aggiunte la Desert Sled e la Café Racer, quest’ultima ispirato allo stile dei Rocker che negli anni ‘60 sfrecciavano per le strade di Brighton.

Anche le case giapponesi si sono accorte di questa rinascita del vintage. Una su tutte la Yamaha che ha ideato la gamma Sport Heritage. Tra queste la XSR 700, a distanza di più di un anno dal suo lancio, continua a mantenere un buon posto in classifica. Stile retrò, serbatoio a goccia e faro tondo caratterizzano questo modello che può essere personalizzato a proprio piacimento grazie all’ampio catalogo di accessori.

Non a caso rendere la propria motocicletta unica è la moda del momento. Quando una “modern classic” di serie non basta allora si ricorre alla personalizzazione. Gli appassionati vanno alla ricerca di modelli degli anni ’60-’80 per restaurarle nel proprio garage o affidandosi alle mani esperte di customizzatori.

Ma per essere unici è importante non solo il mezzo che si “cavalca” ma anche indossare l’abbigliamento giusto. Il capo che non può mancare nel vostro guardaroba? Una giacca in pelle che richiami appunto i modelli del passato. Una giacca tecnica capace di fondere stile classico e sicurezza è la Garage della Spidi. Dotata delle innovative protezioni Warrior Lite, la Spidi Garage resta confortevole sia in sella che una volta scesi dalla moto, merito dell’alta vestibilità e della chiusura regolabile in vita. Prodotta con pelle bovina di qualità superiore lavorata in Italia, la giacca è rivestita con una fodera in cotone che la rende ideale durante la bella stagione.