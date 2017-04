NARCISO E’ TORNATO

Come tutte le storie di moda ed estetica, anche quella maschile ha avuto i suoi corsi e ricorsi ed oggi l’uomo si sta riappropriando del beauty-case e di tutti i rituali annessi e connessi: almeno una volta al mese dal parucchiere, un prodotto diverso per la pelle, i capelli, la barba e persino il contorno occhi che ignoravano di avere fino a qualche anno fa!

Tutto questo perchè c’è un aumento dell’attenzione verso quei problemi estetici di benessere cutaneo che prima erano fenomeni riservati quasi esclusivamente alla donna. Il Centro Studi di Cosmetica Italia ha calcolato per il 2015 ( in una percentuale del 30% ) ben 163 milioni circa spesi per saponi e prodotti per la barba e 350 milioni per profumi e fragranze.

E a proposito di profumi noi ci siamo affidati a Helan , l’Azienda genovese dall’animo solare (Hel ios, sole an imus, animo, le parole che compongono l’acronimo di Helan). Filosofia che si rispecchia nella qualità dei prodotti, frutto della sinergia tra Natura, Tradizione, Ricerca, Tecnologia. E sicurezza. Che per Helan significa selezione accurata di un ristretto numero di materie prime e garanzia di purezza e stabilità dei prodotti:

•ipoallergenicità accertata da test dermatologici effettuati, senza l’impiego di animali;

•assenza di ingredienti di origine animale;

•assenza di petrolati, olii minerali e loro derivati che formano sulla pelle un film occlusivo;

•assenza di lanolina e suoi derivati per il loro potere irritante;

•assenza di conservanti, nella quasi totalità dei prodotti, sempre senza parabeni e, in rarissimi casi, con sorbato di potassio o altri conservanti ammessi da tutti i protocolli di Certificazione Biologica.

Helan, per scoprire l’aroma effervescente dell’EAU DE TOILETTE Ayentos: il Bergamotto di Calabria, il Limone di Sicilia, le foglie di Basilico, si sciolgono nella dolcezza dell’Anguria che muta nella sensualità di note speziate: Pepe nero, note di Cumino d’Egitto e fresco Rosmarino di Tunisia. Le note di fondo privilegiano radici di Sequoia, legate al Vetiver. Hamamelis, proteine di Mandorle dolci per lo SHAMPOO DOCCIA GEL PROFUMATO.

Olmo, una fragranza vivace e luminosa. Nell’EAU DE TOILETTE, il Bergamotto, il Limone e il Mandarino si fondono con la delicatezza del Petitgrain e l’intensità della Salvia sclarea per evolversi nell’aroma dell’Elemi arricchito da una nota frizzante di Pepe nero e radice di Zenzero. Un tocco di foglie di Geranio Bourbon si perde nella scia dell’Abete bianco. Intenso e persistente il fondo grazie al Patchouly, al Vetiver di Haiti e al legno di Sandalo. Completate con SHAMPOO DOCCIA PROFUMATO, che arricchito dagli estratti di Centella asiatica e Vite rossa e dalle proteine di Mandorle dolci, ha una delicata azione tonificante.

Vetiver & Rum, la fragranza che evoca dinamismo e gioia di vivere, fino a piccanti toni esotici.

EAU DE TOILETTE: La freschezza agrumata del Limone della Costa d’Avorio si fonde con fiori d’Arancio per svelarsi negli aromi legnosi del Vetiver di Haiti e nei vapori del distillato di Rum. Toni di Geranio bourbon, di Mimosa e Lavanda si sposano a Noce moscata, chiodi di Garofano e Pepe nero. Con le note di fondo, tutto cambia: è il Patchouly d’Indonesia, il protagonista ma solo per cercare l’intensità del Vetiver di Haiti e la luminosità del Muschio di Quercia. La stessa fragranza per SHAMPOO DOCCIA GEL PROFUMATO, ricco di proteine di Mandorle dolci e dall’aroma avvolgente.