natale al maxxi

E’ “formato MAXXI” l’offerta natalizia del Museo nazionale delle arti del XXI secolo, con 9 mostre, aperture straordinarie, appuntamenti con il teatro per ragazzi e con i libri.

Aperture straordinarie | Il MAXXI sarà aperto la vigilia di Natale, sabato 24 dicembre (fino alle 17) e, in via straordinaria, il giorno di Santo Stefano, lunedì 26 dicembre, con biglietto ridotto per tutti (€10), apertura anticipata di un’ora (dalle 10 alle 19), baby parking e visite guidate gratuite alle 12:00 e alle 17 (fino a esaurimento posti, con biglietto del museo). Aperto sabato 31 dicembre (fino alle 17:00); a Capodanno (con visita guidata alle 17:00) e il 6 gennaio, giorno dell’Epifania (regolarmente fino alle 19:00). Chiuso invece il 25 dicembre, giorno di Natale e, come di norma, i lunedì (tranne lunedì 26 dicembre).

Mostre | Emozionante la mostra Letizia Battaglia. Per pura passione che racconta attraverso oltre 200 fotografie 40 anni di storia d’Italia e non solo. Le video installazioni di Shahzia Sikander trasportano il visitatore in una dimensione magica, tra Oriente e Occidente, tra tradizione e le più moderne tecnologie digitali. Stimola la riflessione e invoglia al viaggio The Japanese House, con modelli, video, fotografie, progetti, fino alla ricostruzione in dimensioni reali della famosa casa White U di Toyo Ito. Connesso a The Japanese House, il focus dedicato a Carlo Scarpa e il Giappone. E ancora un grande architetto è protagonista della mostra-installazione Alvaro Siza. Sacro, dedicata ai progetti del maestro portoghese sul tema della sacralità: dalle chiese e gli arredi sacri fino dai paramenti sacri per Papa Francesco. E poi le opere site specific dei 4 finalisti del Premio MAXXI 2016: il collettivo Zapruder, vincitore di questa edizione, Riccardo Arena, Ludovica Carbotta, Adelita Husni-Bey; la collezione del Museo d’Arte Contemporanea di Cracovia; la nuova tappa del progetto The Independent dedicata a Una Vetrina spazio minimo per l’arte fondato a Roma nel 2013. Infine la Collezione MAXXI, libera e permanente, accessibile con ingresso gratuito dal martedì al venerdì.

Teatro per ragazzi e ApeLettura | Due spettacoli per ragazzi si svolgeranno in Sala Guido Reni il 1° gennaio (Norbert Magic Show, spettacolo di magia e illusionismo, doppia rappresentazione, alle 12:00 e alle 16:00, biglietto 5 euro) e il 6 gennaio (Compagnia Mangiafuoco – Teatro dei Burattini, doppia rappresentazione, alle 12:00 e alle 16:00, biglietto 5 euro). Giovedì 5 gennaio invece, nuovo appuntamento con l’ApeLettura delle Biblioteche di Roma: un’ape carica di favole e storie per ragazzi, che verranno lette a partire dalle 16:00 al Corner D (ingresso libero).

Regala il MAXXI | Il museo lancia anche un’idea regalo per Natale: la card myMAXXI, l’abbonamento che consente l’accesso illimitato per un anno, si può venire al MAXXI tutti giorni, entrare liberamente alle sue mostre e usufruire di una serie di sconti e agevolazioni. Per gli under 30 e per gli over 65, myMAXXI costa 25 Euro; Individual per adulti 50 Euro; Family and Friends per 2 90 Euro). Tutte le info su www.fondazionemaxxi.it.

Un’altra proposta è quella che unisce Roma e Milano all’insegna della cultura: il biglietto congiunto proposto dal MAXXI e dalla Triennale. Costa 15 Euro e, per un anno, a partire dallo scorso 7 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017, permette di visitare le mostre delle due istituzioni culturali. Il biglietto è acquistabile presso le due biglietterie e online sui siti delle due istituzioni (www.fondazionemaxxi.it e www.triennale.org) o direttamente su vivaticket.it 15 euro + prev. Biglietto utilizzabile per un solo accesso a ciascuna sede espositiva.