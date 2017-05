NEL MEDITERRANEO È GIÀ ESTATE

In Grecia e Spagna, grazie ad Eden Viaggi è possibile trascorrere una bellissima vacanza, durante la quale rilassarsi, divertirsi e godere di splendidi paesaggi. A tutto il resto pensa Eden, con tanti servizi, assistenza e garanzie, per far sentire i propri ospiti sereni e coccolati dal primo all’ultimo giorno!

Anche per chi avesse voglia o necessità di anticipare le vacanze di un paio di mesi, il Mediterraneo è pronto ad accogliere i viaggiatori con temperature già calde e un clima assolutamente estivo, e in più ci sono altri buoni motivi…

…Last Minute: prenotando entro il 28 Maggio una vacanza Eden Viaggi in Spagna e Grecia, presso una delle strutture aderenti alla promozione e per partenze a maggio e giugno 2017, è possibile approfittare di tanti vantaggi! Per le famiglie: un bambino viaggia gratis; per i single: supplemento singola gratis; per i gruppi di amici, il terzo letto è al 50%; e infine per le coppie, uno sconto fino a 100 euro a coppia!

Per l’elenco delle strutture Eden aderenti all’iniziativa e per scoprire quali di questi vantaggi sono associati a ciascuna di esse, è possibile visitare il sito -> https://www.edenviaggi.it/estate-mediterranea/

Ecco due Eden Village, uno in Grecia e uno in Spagna, fra quelli con i vantaggi disponibili:

GRECIA, Kos – Eden Village Natura Park*****

Direttamente sul mare della costa orientale di Kos, gode di una posizione privilegiata dalla quale si possono compiere escursioni verso le mete più attraenti dell’isola. Il centro di Kos dista solo 5 km, mentre a circa 8 km si trova anche la bellissima spiaggia attrezzata di “Therma”, per rilassarsi al sole e nuotare nelle acque cristalline del Mare Egeo. L’Eden Village Natura Park***** offre un’ampia scelta di camere tra Comfort, Family, Family Superior e Suite con piscina privata, e un pool di servizi molto ricco. Il divertimento è assicurato dal bravissimo staff di animazione Eden Viaggi, disponibile per grandi e piccini. Anche l’aspetto gastronomico è molto curato, con i piatti del bravissimo cuoco italiano presso il ristorante principale “Ambrosia” e i tre bar dove gustare rinfrescanti bevande e sfiziosi snack.

QUOTA BASE per volo ITC da Milano Malpensa + transfer + hotel 7 notti con trattamento All Inclusive

Giugno -> a partire da 950 euro a persona (prenotando entro il 28 maggio: sconto coppie di 70 euro, un bambino viaggia gratis, supplemento singola gratis e sconto del 50% sul terzo adulto)

Luglio -> a partire da 1.200 euro a persona

Agosto -> a partire da 1.250 euro a persona

I prezzi includono già la quota “prenota sicuro” obbligatoria, l’esclusiva protezione di Eden Viaggi che comprende un ampio ventaglio di garanzie e prestazioni, per un viaggio senza pensieri.

Per scoprire tutti i dettagli e i servizi di Eden Village Natura Park, ecco il sito web: https://www.edenviaggi.it/vacanze/grecia/isola-di-kos/psalidi/natura-park/

SPAGNA, Maiorca – Eden Village Cala Domingos***

L’Eden Village Cala Domingos*** sorge nella parte sud-orientale dell’isola maiorchina, a breve distanza dal centro di Calas de Mallorca, a soli 150 metri dalla bellissima spiaggia di Cala Domingos Gran. Si tratta di un ottima soluzione per chi intende coniugare il piacere della vacanza in un ambiente familiare, con la tranquillità profusa dalla natura circostante. Il villaggio è particolarmente adatto alle famiglie, con 35 villette con giardino costituite da spaziosi appartamenti bi e tri-locali. Innumerevoli i servizi a disposizione degli ospiti e non manca il divertimento sia per adulti che per bambini, assicurato dal preparatissimo staff di animazione Eden Viaggi!

QUOTA BASE per volo ITC da Milano Malpensa + transfer + hotel 7 notti con trattamento All Inclusive

Giugno -> a partire da 940 euro a persona (prenotando entro il 28 maggio: sconto coppie di 100 euro, un bambino viaggia gratis, e supplemento singola gratis)

Luglio -> a partire da 1.200 euro a persona

Agosto -> a partire da 1.100 euro a persona

I prezzi includono già la quota “prenota sicuro” obbligatoria, l’esclusiva protezione di Eden Viaggi che comprende un ampio ventaglio di garanzie e prestazioni, per un viaggio senza pensieri.

Per scoprire tutti i dettagli e i servizi di Eden Village Cala Domingos, ecco il sito web: https://www.edenviaggi.it/vacanze/spagna/isola-di-maiorca/calas-de-mallorca/cala-domingos