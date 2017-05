OASI DI PACE AL SIKANIA RESORT & SPA IN SICILIA

Per vivere le proprie vacanze estive in compagnia della famiglia, circondati dalla tranquillità e dalle atmosfere siciliane, l’Oasi Naturale Protetta di Marina di Butera è la meta perfetta. Vi troverete avvolti da boschi di pini ed eucalipti adagiati su morbide colline che scendono verso il mare, e da dune di fine sabbia dorata che incorniciano la vasta spiaggia e le acque cristalline.

Inoltre, le bellezze circostanti facilmente raggiungibili sono numerose. Come la Valle dei Templi, un’area archeologica della Sicilia caratterizzata dall’eccezionale stato di conservazione e da una serie di importanti tempi dorici del periodo ellenico; oppure la Scala dei Turchi, una parete rocciosa che si erge a picco sul mare, famosa per essere stata scelta come ambientazione dei romanzi scritti da Andrea Camilleri, che hanno come protagonista il Commissario Montalbano.

Per godere appieno della pace dell’atmosfera di questi luoghi, il Sikania Resort & SPA è la scelta giusta. Una magnifica struttura in puro stile siciliano, con gli edifici nei toni dell’ocra e della terra che contrastano con le infinite gradazioni di turchese del mare. Le camere luminose, e accoglienti, l’aria gioiosa delle serate a tema sapientemente organizzate, sia per grandi che piccini, e le ampie aree giochi per bambini, rendono il Sikania Resort & SPA**** la location perfetta per passare le proprie vacanze estive.

Sikania Resort & SPA **** Via delle Ginestre, Marina di Butera (CL) – Tel. 0934 349032 sikaniaresort.edenhotels.it

Speciale Ponte del 2 Giugno: Scopri una Sicilia insolita: Il Sikania Resort & Spa ti aspetta per un soggiorno di due notti tutto compreso, il percorso benessere alla Rosa dei Venti Spa e un trattamento energizzante ai profumi di Sicilia. Un’occasione per abbinare relax e buona tavola con il mare e la natura di questo angolo di Sicilia ancora poco conosciuto.

Il pacchetto di 2 o 3 notti dal 2 al 5 giugno 2017 comprende: Soggiorno di due notti in camera Classic, 1 Drink di benvenuto da gustare al bar centrale, Trattamento Soft All Inclusive*, Ingresso al percorso benessere presso Rosa dei Venti Spa**, Tessera Servizi inclusa – Altri servizi inclusi: Parcheggio privato, Connessione WI-FI gratuita nelle camere e negli spazi pubblici – quota pacchetto per 2 notti a partire da 199 euro per persona in camera classic.

