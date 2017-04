OUTDOOR: LE IDEE REGALO DI LOVETHESIGN

Per un regalo originale serve anzitutto un tema: potrebbe essere la bella stagione che sta per arrivare. Quindi serve una passione: la casa, l’outdoor. Un esempio di regalo fuori dagli schemi: un innaffiatoio! Magari un innaffiatoio Diva di Alessi per la fidanzata con l’hobby del giardinaggio e del design.

E se il pollice verde manca? Ci sono tanti modi di vivere il proprio spazio outdoor, che corrispondono ad altrettanti caratteri e… idee regalo! Lovethesign li ha raccolti in un’infografica, date un’occhiata:

Outdoor non significa necessariamente giardino, outdoor, dizionario alla mano, significa qualcosa che ha luogo, esiste o il cui utilizzo è previsto all’aria aperta. Intendiamo per outdoor allora quello spazio fuori dalle mura di casa – o meglio dalle porte! – dove svolgere un’attività all’aria aperta, qualunque essa sia. C’è chi ha la passione per la fotografia e ama scattare con la luce naturale, c’è chi trova che la location perfetta per le proprie cene tra amici sia il terrazzo di casa, c’è chi traduce outdoor con spiaggia e c’è chi lo traduce con relax.

Idee regalo per lei che ama il giardinaggio

Alcune persone sono nate col pollice verde o… con la passione del giardinaggio, quale che sia il risultato finale! Sono persone pazienti e costanti, che non hanno paura di sporcarsi le mani e che trovano soddisfazione nel coltivare e veder crescere piante, fiori, frutta, verdura.

Dal basilico in vaso ai rovi di rose, dalle zucchine dell’orto da cucinare in mille modi ai girasoli per dare colore al giardino, la persona che ha la passione per il giardinaggio sicuramente apprezzerà l’annaffiatoio Diva di Alessi, un annaffiatoio la cui forma ricorda una virgola, ideato dal designer scandinavo Eero Aarnio, le cui creazioni sono esposte nei musei più prestigiosi.

Quando l’outdoor è un set fotografico

La fotografa di fama mondiale Annie Leibovitz sa che le foto in un ambiente esterno sono una sfida, ma che regalano grandi soddisfazioni: «La natura è così potente, così forte. Catturarne l’essenza non è facile. Il tuo lavoro diventa una danza con la luce e col tempo.». Se la persona a cui vuoi fare un regalo ama la fotografia, scegli per lei un oggetto d’impatto che arricchisca i suoi scatti in ogni condizione climatica, come la Poltrona Acapulco.

Il primo prototipo della Acapulco nasce – leggenda vuole – dall’intuizione di un turista, ammaliato dallo stile delle amache Maya. Il design di questa poltrona inconfondibile verrà sicuramente apprezzato da una persona attenta ai dettagli.

Cena tra amici: arredamento da giardino

Alcuni amano rilassarsi in solitudine, altri cercano la compagnia dei propri cari, sempre. Se la persona per te speciale ama organizzare cene all’aria aperta, perché non regalarle qualcosa che l’aiuti nella sua missione di essere una brava ospite? Utensili da cucina, libri di ricette, corso da sommelier? Tutte idee regalo valide, ma perché non regalarle invece qualcosa di meno convenzionale, come un tavolo in legno, solido e indistruttibile? Oppure dei mobili per esterno per ricreare un piccolo salotto da giardino: puf, tavoli, sedie, lampade… Te ne sarà sicuramente grata!

Idee regalo per un paradiso di relax

Se la persona a cui vuoi fare un regalo ha una vita molto frenetica, forse dovresti pensare a un regalo che la aiuti a rilassarsi come un corso di yoga o un massaggio in un centro estetico. Se poi ha la passione per la lettura, potresti anche pensare a un regalo davvero insolito ma di sicuro effetto: un’amaca. E chi non ha un giardino con due querce secolari a cui appendere l’amaca? Nessun problema, le amache possono essere poste anche su terrazze e balconi grazie a strutture portanti che non richiedono l’utilizzo di alberi.

Le amache, disponibili anche nella versione di sedia pensile, possono anche essere utilizzate in casa per arredare e regalare un angolo di relax a chi ha stress da vendere e cerca conforto in libri, film o… pisolini pomeridiani! Sarà un caso che uno dei più noti brand di amache abbia scelto La Siesta come suo nome?

Per lei che insegue l’estate tutto l’anno

Lei ama le spiagge, il mare, la piscina: qualsiasi cosa che la porti a stendersi sotto il sole. Lei ama viaggiare perché «Da qualche parte nel mondo è sempre estate» e si rispecchia nella frase: «La mia idea di giornata perfetta include una spiaggia, una piscina o un qualche posto dove stendermi sotto il sole. Mi sveglio e cerco il sole, sempre, semplicemente.» di Zaha Hadid.

L’idea regalo perfetta per questa estate-dipendente è sicuramente una sedia a sdraio Bistro di Fermob, brand famoso per portare lo stile parigino nell’arredamento da giardino. Fermob, infatti, si è ispirata al suo retaggio storico di fornitrice di mobilio per i chioschi parigini per la creazione della coloratissima linea Bistro, che include sedie a sdraio, sedie da giardino, tavoli da esterno e tavoli da balcone richiudibili, adatti anche a chi ha poco spazio a disposizione e lo vuole sfruttare al meglio.

E se… il regalo fosse per te? Qual è il tuo outdoor ideale?