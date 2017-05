PARACADUTISMO: SICUREZZA, BREVETTO, SCUOLE

Il paracadutismo da sempre rappresenta un’attività sportiva o militare molto affascinante e avvincente e consiste nel lanciarsi nel vuoto da distanze importanti da un aereo o un elicottero indossando un paracadute che ci permette di rallentare e atterrare in modo sicuro. Il paracadutismo ha le sue origini sul finire della prima guerra mondiale, quando compaiono i primi paracadutisti.

Sicurezza

Il paracadutismo è sicuramente uno sport molto sicuro anche se potrebbe non sembrare così: questo perché tutti i paracadute sono dotati di emergenza e di conseguenza gli incidenti sono a livello statistico fra i più bassi anche rispetto ad altri sport che potrebbero sembrare più sicuri e tradizionali (ciclismo, vela,etc.) Bisogna anche tenere presente che, quando si verificano degli incidenti, è sempre dovuto ad errori umani e non al paracadute. Ovviamente è importante anche avere una buona preparazione fisica e avere compiuto almeno 16 anni di età.

Brevetto Paracadutismo

Per prendere il brevetto è necessario avere almeno 16 anni e seguire un corso della durata che solitamente varia dalle 4 settimane ai 3 mesi per una media di 2 lezioni a settimana. Durante le lezioni si effettuano attività ginnica e lezioni di teoria e di tecnica. Terminato il corso, gli allievi dovranno affrontare alcuni test sia a livello ginnico che scritto oltre ovviamente a un prova pratica.

Dove fare il corso

Ovviamente esistono scuole di paracadutismo in tante regioni e città d’Italia, ma ci sono alcune zone o scuole che sono più interessanti di altre per un discorso di localizzazione geografica e professionalità di chi fa il corso.

Nell’area della Liguria e del Piemonte, una delle migliori scuole di paracadutismo è sicuramente quella dell’ aeroclub-albatros : effettuando corso o lanci con questa scuola di paracadutismo, sarà possibile ammirare dall’alto zone bellissime come le colline di Acqui Terme o le spiagge di Varazze in Liguria. L’aeroclub Albatros oltre a corsi e lanci col paracadute, permette anche di effettuare corsi e lanci con paramotore o parapendio.

Nell’area di Roma, una delle scuole più interessanti è sicuramente quella del paracadutismo Nettuno , che si trova a Nettuno: la scuola offre la possibilità sia di lanciarsi in tandem che di seguire il corso AFF (accelerated Free Fall): questa tipologia di corso è uno dei più diffusi per apprendere il paracadutismo sportivo in quanto permette di ridurre i tempi di apprendimento dell’allievo. Tramite questa scuola è possibile anche Freefly e Relative Work.

Scendendo giù fino in Sicilia, troviamo Skydive Sicilia: anche questa scuola offre la possibilità di fare lanci in tandem o biposto così come il corso AFF. Oltre a questo la scuola offre anche altri interessanti esperienze quali Bungee Jumping, Voli in Mongolfiera e Incentive Jumps. La zona in cui vengono effettuati i lanci è quella di Siracusa, con la possibilità quindi di vedere dall’alto questa bellissima area.