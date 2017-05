PARIS, MON AMOUR!

Nessun dubbio che Parigi sia la destinazione perfetta per una vacanza romantica: le stradine di pavé, le scalinate, i passages segreti, le piazzette di charme sembrano fatti apposta per un appuntamento d’amore.

Un museo romantico? Perché no. Se volete che la vostra vita insieme diventi un romanzo, entrate nelle case dei grandi scrittori: perfette la casa -museo di Victor Hugo in una delle piazze più romantiche, places des Vosges, e la pittoresca casa di Balzac nel quartiere di Passy. E naturalmente il Museo della Vie Romantique a Pigalle allestito in una casa con giardino e con deliziosa sala da té.

Una passeggiata mano nella mano. Per esempio a Montmartre con le stradine che salgono alla basilica del Sacro Cuore, la giostra con i cavalli in place des Abbesses e il muro dei “je t’aime” è scritto in 280 lingue diverse.

Regalarle dei fiori? Molto di più. Andate alle Grandes Serres du Jardin des Plantes e offritele l’emozione di mille orchidee profumate. E al Gran Museo del profumo, appena aperto in un fascinoso hotel particulier in rue du Fabourg- Saint-Honorè, potrete immergervi in mille profumi…

I classici evergreen. Parigi vista dalla Senna, in una romantica crociera in bateau-mouche, magari di notte, quando tutti i monumenti sono illuminati e la città sembra il set di un film. A proposito di cinema, ricordate Il favoloso mondo di Amélie? La protagonista amava il Canal Saint-Martin e i suoi deliziosi ponticelli…e una crociera sul canale, fra chiuse e ponti girevoli è un piacere insolito.

Parigi dall’alto. Luoghi perfetti per una dichiarazione d’amore, ce n’è per tutti i gusti, dalle classiche Tour Eiffel, Tour Montparnase e Sacro Cuore alla collina di Belleville cara allo scrittore Pennac. E perchè non salire su all’ultimo piano del Centre Pompidou, tutto vetro e luce?

Midnight in Paris. Parigi non dorme mai e di notte possono accadere le cose più magiche…Ancora una volta ci viene in aiuto il cinema e quella dichiarazone d’amore per Parigi che è Midnight in Paris di Woody Allen, con i viaggi nel tempo della città, di notte. Per i nottambuli ci sono oltre 200 locali sempre aperti, dove andare ad ascoltare musica, dai jazz club ai café latinos ai bistrot musicali. E poi la danza, dal leggendario french cancan a sale da ballo un po’ segrete, ai locali di rock, afro, techno, samba…

Il primo giorno d’estate , il 21 giugno, la Festa della Musica: per tutto il giorno e tutta la notte si esibiscono artisti famosi e giovani talenti, per le strade, i musei, i giardini, le chiese, i ristoranti, tutti i generi musicali, dappertutto…la notte a Parigi non finisce mai!

