Ora che abbiamo sfangato il Natale e soprattutto la tradizione che suggerisce di trascorrerlo con i parenti, possiamo finalmente dedicarci alla Pasqua, immaginando qualcosa di completamente diverso, in un luogo di cui innamorarci.

Dal lato opposto del detto secondo cui “lontano dagli occhi significa lontano dal cuore”, è proprio nel momento in cui lo sguardo si posa su Villa Cheta che il battito comincia a dare segni di vita.

Deve essere la stessa sensazione che ha provato la Famiglia Aquadro quando, nel 1980, ha deciso di rilevare l’allora Villa Marsicano e di trasformarla nel piccolo boutique hotel che è oggi, integrando pezzi di arredo moderno e di design con il desiderio di mantenere intatte le tradizioni dell’ospitalità ma soprattutto quella capacità di stregarti e avvolgerti con le storie di mare, con un orizzonte che incornicia la beata solitudine di Santo Janni e dei suoi draghi, con le torri e il castello di Maratea e un insieme di colori e profumi che hanno fatto della Basilicata un set cinematografico in grado di conquistare registi del calibro di Gabriele Salvatores e Mel Gibson. Stiamo divagando. Ma non potrebbe essere altrimenti, in un angolo d’Italia come questo, che, specie in primavera, rischia di rapirti completamente con la sua aria che è diversa da tutte le altre, perché è il frutto dell’incontro tra quella del Golfo di Policastro al tramonto – che si aggira sul mare come un Cupido pronto a scoccare la freccia definitiva – e quella dei giardini fioriti che circondano Villa Cheta e la sua piscina in acqua salata.

A questo punto, se siete sensibili come lo siamo noi, non dovreste avere dubbi. Dal 14 al 17 aprile 2017, Pasqua a Maratea è l’occasione per entrare in un sogno di cene a base di carne, pesce e frutti di mare, aperitivi su un Golfo che balla al ritmo della musica jazz e gite alla scoperta della tradizione enogastronomica lucana ma anche delle spiagge della costa di Maratea, in giorni che sono di festa non solo perché lo dice il calendario. Ma soprattutto perché lo sente il cuore.

Il prezzo, a partire da 315 euro a persona in camera doppia Classic, bevande escluse, comprende tre pernottamenti con prima colazione e un programma ricco di appuntamenti, che a Pasquetta riguardano anche chi non soggiorna in hotel, come un delizioso pranzo al sacco per la tradizionale gita fuori porta, da trascorrere al mare, o con un festoso menu da gustare in hotel.