A PASQUA SI INAUGURA LA SKY SPA DELL’HOTEL TERME MERANO

Proseguono incessanti i lavori all’Hotel Terme Merano in vista dell’inaugurazione del 13 aprile della nuova Sky Spa. Progettata in vetro e legno di cedro dall’architetto Hugo Demetz nel rispetto della struttura esistente realizzata nel 2009 da Matteo Thun, è grande 2.700 mq con vista panoramica a 360° sul paesaggio alpino circostante. La Sky Spa dell’Hotel Terme Merano è dotata di aree relax, giardino con palme, tre whirlpool all’aperto e Infinity Pool riscaldata, saune, sala fitness e cabine massaggio panoramiche.

I primi ospiti della Sky Spa dell’Hotel Terme Merano godranno di uno spettacolo unico con vista della città e dei monti rivestiti dai colori della primavera; per approfittare dell’arrivo della bella stagione, l’Hotel ha creato delle offerte speciali per scoprire la nuova Sky Spa nella modalità che più soddisfa i gusti e le esigenze degli ospiti. Si parte dal soggiorno mordi e fuggi Sky Spa Weekend, oppure il breve Sky Spa Short Stay di quattro giorni, fino al un più intenso relax dei cinque giorni dell’offerta Sky Spa Midweek, per finire con la Sky Spa Week, un’intera settimana con arrivo possibile in qualsiasi giorno per un soggiorno che assicura il relax totale e la completa rigenerazione di mente e corpo.

Il nuovo centro benessere è concepito come un tempio dove coltivare l’energia del corpo e ogni suo settore è associato a uno dei quattro elementi; proprio come ogni trattamento, consigliato agli ospiti dopo una consulenza con l’esperto in base alla seguente classificazione: l’acqua e i trattamenti ad essa correlati sono utili per combattere lo stress, quelli corrispondenti al fuoco sono efficaci ad attivare l’energia del corpo; l’aria è associata alla bellezza interiore ed esteriore e l’elemento terra all’equilibrio fisico e mentale.

Oltre alla nuova Sky SPA, accessibile a chi ha più di 14 anni, rimane sempre aperta a tutti gli ospiti la “Garden SPA” del piano terra collegata con tunnel riscaldato alle Terme di Merano, liberamente raggiungibili in accappatoio.

www.hoteltermemerano.it/it/sky-spa/benessere-sky-spa