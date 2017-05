PERCHE’ FARE UN GIRO IN UN NEGOZIO DI ALIMENTI BIO?

I negozi bio dividono consumatori: da una parte gli aficionados, quelli che non possono a fare a meno di latte di riso e quinoa rossa, e dall’altra quelli che sono rimasti al brutto ricordo di un pessimo tofu e che considerano l’alimentazione bio roba da post-sessantottini.

Che siate o meno convinti che la versione bio dei prodotti normali sia meglio per la vostra salute, sappiate che facendo una capatina in uno di questi negozi potrete acquistare prodotti altrove introvabili. Ecco alcuni esempi che potranno ispirarvi quando cucinate.

Il pane ai germogli

Senza lievito, senza farina, ma carico di tutte le virtù nutritive dei germogli, si trova anche arricchito di semi di lino e di girasole e può sostituire il pane.

Il latte di soia, di riso o di avena

Provateli per sostituire il latte vaccino nei dessert.

La crema di mandorle

Fatta di mandorle leggermente tostate e ridotte in pasta, ha consistenza cremosa. Possiamo usarla per sostituire alcune salse.

Le paste integrali

Di grano, di farro, di castagno, di mais, sono molto interessanti dal punto di vista nutrizionale e del sapore.

Quinoa, grano saraceno, grano tenero

Sono tutti facilissimi da cucinare, caldi come contorno, o freddi in insalata.

La frutta secca

Molto energetica, certo, ma meglio delle caramelle.

Lo zucchero integrale

Consumatelo con moderazione ed evitate quello bianco (raffinato solo nel senso negativo del termine).

