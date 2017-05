PERFETTE SOTTO IL SOLE CON L’ACQUA TERMALE

L’estate è ormai alle porte. Emsibeth ha pensato a Thermal Solare Suncare (SENZA SLES/PARABENI): una linea specifica per “assorbire” l’energia del sole senza rischi per la pelle e i capelli. Un mix di acqua termale, vitamine, aloe, frutta e filtri solari per proteggere, abbronzare, idratare e rigenerare. Prodotti che in un’unica formula svolgono più di un’azione e abbinano la potenza dell’acqua termale ricca di sali minerali e sostanze zuccherine all’azione filmogena, protettiva e restitutiva delle sostanze naturali.

Per detergere SHAMPOO DOCCIA DETERGENTE RINFRESCANTE CORPO E CAPELLI che apporta idratazione ai capelli e calma gli arrossamenti cutanei. Contiene Acqua Termale, Olio Essenziale di Menta e di Eucalipto per un immediato effetto rinfrescante.

SHAMPOO PER CAPELLI COLORATI E TRATTATI nutre ed idrata in profondità, rendendo i capelli morbidi e facili da pettinare. Elimina ogni traccia di sale, cloro e sabbia dai capelli. E per nutrire i capelli dopo una giornata di sole, ideale la MASCHERA NUTRIENTE-RESTITUTIVA con Acqua Termale, Vitamine C-E e Pantenolo.

Mentre per il corpo vi consigliamo l’OLIO NUTRIENTE PER IL CORPO che arricchito con Olio di Argan, Olio di Oliva, Olio di Maracuja, Olio di Tamanu, Olio di Camelia e Alfabisabololo nutre, idrata ed ammorbidisce la pelle.

Contiene vitamina C, Aloe Vera e filtri UV. PROTEZIONE MEDIA UVA- UVB VISO E CORPO, a rapido assorbimento e resistente all’acqua, mantiene la pelle idratata, morbida e protetta senza ungerla. Contiene Acqua Termale, Vitamina E, Aloe, Estratto di Albicocca e di Cacao, Olio di Jojoba e di Girasole e filtri solari UVA/UVB. Resistente all’acqua.