PICCOLI GRANDI LEGUMI

Un concentrato di benessere in tante gustose combinazioni

I legumi, a cui appartengono numerose varietà botaniche (fagioli, soia, ceci, lenticchie, piselli, fave) non dovrebbero mai mancare in tavola perché saziano, nutrono e ci forniscono proteine senza grassi. Tutti i legumi contengono proteine (20%) ma anche buone quantità di amido, soprattutto quelli secchi forniscono un discreto numero di calorie e rappresentano un’ottima fonte di energia per l’organismo .

Inoltre contengono tanta fibra, sia quella insolubile (la cellulosa della buccia esterna), utile per regolare la funzioni intestinali, sia quella solubile che svolge un ruolo positivo nel controllo del colesterolo e della glicemia. Se si esclude la soia, i legumi hanno pochi grassi ma tanti minerali: ferro, calcio, potassio, fosforo, magnesio e vitamine del gruppo B.

Frittelline di zucchine, ceci e zenzero con mousse di lenticchie

Ingredienti

90 g Farina di ceci

3 zucchine

1 cipolla dorata

1 cucchiaino Zenzero fresco grattugiato

0,25 cucchiaino Curry

olio d’oliva extravergine

Sale

Per la mousse

80 g lenticchie piccole

1 Carota

0,5 Limoni

1 cucchiaino erba cipollina tritata

Sale

pepe

Istruzioni

– Mettete le lenticchie in una casseruola con 500 ml di acqua e lessatele per circa 30 minuti aggiungete la carota tagliata a fettine.

– Scolate i legumi con la carota e, una volta intiepiditi, frullateli con un pizzico di sale, una spruzzata di succo di limone, una macinata di pepe e l’erba cipollina ottenendo una mousse soffice. Se fosse necessario, versate poca acqua per renderla più morbida.

– Tritate la cipolla, rosolatela in una padella per 5 minuti insieme a 2 cucchiai di olio, quindi unite le zucchine affettate, salate, coprite con un coperchio e fate cuocere per 10 minuti abbondanti. Alla fine frullate il tutto insieme allo zenzero e al curry.

– Amalgamate in una ciotola la crema di zucchine con la farina di ceci e con un pizzico di sale ottenendo un composto denso. Sistematelo a cucchiaiate, ricavando così le frittelle tonde, in una padella scaldata con poco olio. Doratele per alcuni minuti da entrambi i lati e servitele calde con la mousse.

