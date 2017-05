PIU’ ALTO SI PUO’, SCOPRI COME

E’ risaputo che oggi si spendono cifre da capogiro per acquistare scarpe sportive. Sembra che ogni nuovo modello susciti una passione tale che il consumatore è disposto a fare l’impossibile per ottenerlo. Ma non si tratta solo di follia consumistica o desiderio irrazionale: bisogna tener conto del significato attribuito a questi oggetti da chi li possiede, fan sportivi, collezionisti o fruitori in generale.

Formidabile indice estetico e di performance, “involucro ” per il piede che fonde funzionalità e moda, la sneaker è carica di significati e può essere espressione di atteggiamenti e di stili. Per il collezionista, il consumatore o l’appassionato, il linguaggio della scarpa sportiva è un punto di partenza per la formulazione di nuovi concetti del vestire. E in alcune sfere della vita quotidiana questo capo d’abbigliamento ha assunto un ruolo chiave, grazie alle complesse strategie di marchio messe in atto dalle aziende produttrici.

Come il Brand pugliese Guido Maggi che affonda la sue radici centenarie in un’artigianalità tutta italiana, producendo “scarpe rialzanti“.Ecco la marcia in più per realizzare il sogno di essere più alti: oltre alla preziosità dei materiali ( tomaia di pelle pieno fiore, fodera interna di morbido capretto, sottopiede di vero cuoio e suola in gomma super leggera e antiscivolo), al fatto che sono fabbricate a mano in Italia dai migliori artigiani su disegno di talentuosi stilisti, le scarpe Guido Maggi si caratterizzano per il rialzo brevettato e approvato da un’ equipe di medici specialisti, invisibile e anatomico. Questo il dettaglio che sicuramente stimola i vostri desideri e che vi farà sembrare più alti fino a 10 centimetri!

All’immagine di fine Ottocento di una scarpa comoda e funzionale, oggi è subentrata quella di un prodotto simbolo di uno stile di vita, espressione della personalità, dei gusti e degli interessi del consumatore. Dal boom del fitness degli anni Settanta, il concetto trasmesso dalle scarpe sportive è che l’individuo può migliorarsi se si impegna a coltivare una sua nuova e più autentica identità, ponendo l’accento sull’autostima, la bellezza, la salute il benessere e l’accettazione sociale.

L’ irresistibile ascesa di un oggetto dalle umili origini ha portato alla sneaker culture dalle diverse derivazioni: musica ( gli ambienti della musica punk e acid jazz) e sport (il basket, lo skateboard, gli sport urbani). A questo punto, crediamo sia giunto il momento si passare alle scarpe…

Della collezione Guido Maggi, sneakers rialzate, abbiamo scelto il modello Zante che da foscoliane memorie (Né più mai toccherò le sacre sponde, ove il mio corpo fanciulletto giacque, Zacinto mia, che te specchi nell’onde del greco mar da cui vergine nacque Venere…) evoca la sabbia bianchissima, il blu del mare e la stagione più bella dell’anno: l’estate!