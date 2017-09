POLTRONISSIMA: I CONCERTI DEL TEMPIETTO

Ogni anno a Roma vengono organizzati numerosi festival culturali di buona levatura. D’estate si svolgono di solito in un ambiente naturale, storico e all’aperto, il che contribuisce al fascino della serata. Un classico del periodo estivo, l’Estate Romana, presenta spettacoli di danza , musica, tetatro, opera, esposizioni all’aperto e proiezioni cinematografiche in luoghi simboli della città. Come il Teatro di Marcello dove ogni sera da giugno a ottobre, si esibiscono musicisti, poeti, scrittori. Concerti del Tempietto – Festival Musicale delle Nazioni è una manifestazione culturale che delizia il suo pubblico e propone musica classica e poesia di altissimo livello.

Come il concerto di venerdì 15 Settembre alle ore 20.30: dal pianoforte di Francesca Di Molfetta echeggeranno note da musiche di J. S. Bach (Preludio e Fuga in Re Minore WKl II); L. van Beethoven (Sonata in Fa Minore Op. 57 “Appassionata” ); D. Scarlatti (Due Sonate); F. Chopin (Ballata n. 1 in Sol Minore Op. 23); F. Liszt (Studio da concerto n. 3 “Un sospiro”); S. Rachmaninov (Preludi Op. 23 nn. 6 e 7; Momenti musicali Op. 16 nn. 3 e 4). Prima, alle 19.30, l’Angolo della Poesia: preludio alla grande musica classica.