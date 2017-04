PONTE DEL 1° MAGGIO AL CASTELLO DI PETROIA

Profumi di campagna e sapori genuini tra le valli che abbracciano il millenario CASTELLO DI PETROIA (PG), dove in occasione del ponte del 1° maggio 2017, si vive un viaggio autentico nella natura umbra e nel mondo medievale. Intorno al maniero, che ha dato i natali a Federico da Montefeltro e che è rimasto intatto con il trascorrere nei secoli, si snodano in dolci paesaggi bucolici 10 km di sentieri, un tempo tracciati da contadini ed allevatori. Attraversano i 250 ettari della tenuta dove sbocciano antiche piante di olivo e da dove nasce l’olio del Castello, pascoli di bovini di razza Chianina, una foresta di 6mila piante diverse tutte da scoprire.

Un universo naturale da vivere a piedi, percorrendo i 19 percorsi che partono dal Castello e che domenica 30 aprile sono i luoghi di “Cammin… mangiando”, passeggiata tra le valli del maniero con soste enogastronomiche. La speciale guida sarà Aldo Ranfa, professore di botanica dell’Università di Perugia, che svelerà storia e segreti delle piante spontanee. Nei punti più panoramici, saranno allestiti “angoli dei sapori” a base di prodotti tipici dell’Umbria. Sabato 29 aprile, invece, il Castello di Petroia torna nell’età di mezzo per condurre gli ospiti in una cena medievale con esibizione di scherma storica. Le tavole illuminate dalle sole candele sveleranno odori e gusti di piatti dalle ricette antiche, mentre cavalieri medievali si sfideranno in duello. Prezzo da 199 euro a persona per 2 notti compresa prima colazione ed eventi del 29 e 30 aprile.

Per informazioni: Castello di Petroia

Loc. Petroia – Gubbio (PG)

Tel. 075 920287

E-mail: info@petroia.it

Sito Web: http://www.petroia.it/