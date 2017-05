PRESENTATO A ROMA TEEN STAR ACADEMY

“Amo l’Italia, gli italiani, e adoro Roma!” John Savage apre così l’incontro al Boscolo Exedra per la presentazione di “Teen Star Academy”, family musical film prodotto dalla Movie On Pictures, distribuito da Fourlab e diretto da Cristian Scardigno, con Bret Roberts (Pearl Harbor), Blanca Blanco (Star Trek Equinox), la modella internazionale Youma Diakite e la partecipazione straordinaria di Adriana Volpe.

“Sono felicissimo di aver incontrato Enrico Pinocci e di lavorare con lui e con i tantissimi giovani talenti che mi hanno meravigliato per la loro bravura e mi hanno arricchito come persona” – ha proseguito Savage nel raccontare il suo ruolo di Mister Burt, fondatore e direttore di una scuola molto speciale di una città della costa del Sud della Francia da dove escono giovani provetti artisti e future Star nella musica, danza, canto e moda. “Sono molto contenta di aver potuto lavorare con tanti adolescenti in un clima giocoso e spensierato” ha raccontato Blanca Blanco, che nel film è Julia, l’insegnante di danza. Girato nelle suggestive location di Montecarlo, Beaulieu, Menton e Nizza la pellicola, scritta da Francesco Malavenda, ha per protagonisti ben 55 teenagers di talento provenienti da tutto il mondo e selezionati nei più autorevoli Actors Studio di Montecarlo e Nizza, si avvale di bravissimi insegnanti tra i quali, per la moda, di Patty (Adriana Volpe).

“Siamo felici della sinergia avviata con la Movie On – ha spiegato il manager della Fourlab, Diego Righini – lavoriamo entrambi per lanciare giovani talenti e anche per rilanciare il genere family, musical e comedy mirato al pubblico dei teenager”. Gli ha fatto eco Enrico Pinocci, Ceo e President della casa di produzione internazionale che ha espresso soddisfazione per l’accordo con Fourlab. “Le mie produzioni – ha spiegato Pinocci – sono dedicate alle famiglie, ai giovani, con l’obiettivo di riproporre e far riscoprire valori e sentimenti puliti e dimenticati. Appuntamento nelle sale cinematografiche di tutta Italia l’8 giugno 2017. www.fourlab.it