PRIMAVERA IN VAL VENOSTA

Dopo il freddo e il lungo inverno, anche in Val Venosta si attendono con felice trepidazione giornate più calde e soleggiate. Quest’anno da metà aprile ad inizio maggio in Val Venosta si respira il dolce profumo della primavera ed è possibile ammirare un vero e proprio spettacolo della natura. Non appena i raggi del sole riscaldano gli ettari coltivati a meleti, ecco la valle riempirsi di un’infinita distesa di fiori bianchi e rosa, un tripudio di colori e profumi. Sbocciano i primi fiori in un contrasto da sogno con le vette del gruppo dell’Ortles ancora innevate: l’arrivo della primavera rende ancor più magico l’affascinante paesaggio della Val Venosta.

In questa stagione dell’anno i melicoltori sono molto attenti alla cura delle piante, infatti utilizzano tecniche particolari per la salvaguardia dei germogli e dei fiori. Durante le notti più fredde per proteggere le colture agricole, in particolare i meleti, viene utilizzato il sistema di irrigazione antibrina. Quando le temperature sono prossime allo zero termico viene attivato l’impianto di irrigazione: la solidificazione dell’acqua si libera del calore e protegge così la fioritura, creando un “fiore di ghiaccio” dalla particolare bellezza. Questa tecnica è utilizzata per evitare i danni che le gelate potrebbero causare alla crescita delle mele, che per molti agricoltori della Val Venosta è l’unica fonte di reddito.

Il risveglio dal lungo letargo e l’aria calda durante il giorno invoglia le prime escursioni, per scoprire i nuovi colori e profumi di una Valle meravigliosa!

Per scoprire questi luoghi incantati non c’è occasione migliore delle molteplici iniziative organizzate nella valle: le giornate soleggiate e le temperature miti sono l’ideale per le gite in carrozza tra i meleti fioriti o per una visita guidata per scoprire la bontà e la naturalità che contraddistinguono le inconfondibili Mele Val Venosta.

Per prenotare una visita guidata nel meleto:

http://www.vip.coop/it/consumatori/visite-guidate/152-0.html

Suggerimento per escursioni:

http://www.venosta.net/it/prato-allo-stelvio/attivi-in-estate/escursioni/il-risveglio-della-primavera.html?_ga=1.93953561.509347845.1459848299

Info: Val Venosta Marketing, Via Portici 11, 39020 Glorenza (BZ), T 0473 620480, F 0473 620481, info@venosta.net, www.venosta.net