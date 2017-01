PROPOSTA PER GLI APPASSIONATI DI SPORT & NATURA

Una proposta primaverile che coniuga sci, trekking e mountain-bike, dedicata agli appassionati di sport e natura, all’Excelsior Dolomites life resort****S di San Vigilio di Marebbe (BZ)

Chi ama gli sport all’aria aperta sia in inverno sia con la bella stagione, non rimarrà deluso dalla nuova idea dell’EXCELSIOR Dolomites life resort****S di San Vigilio di Marebbe (BZ) che concilia le due stagioni! L’hotel sorge a 1.200 metri di altitudine, in mezzo alla splendida natura del Parco Naturale di Fanes-Senes-Braies, punto di partenza ideale (anche con gli sci ai piedi) per andare alla scoperta delle Dolomiti. Sciare ma anche passeggiare e andare in mountain-bike sarà possibile dal 25 marzo al 17 aprile 2017 grazie alle moderne tecniche di innevamento – che garantiscono condizioni impeccabili delle piste da sci del Plan de Corones – e ai primi caldi pomeriggi nella valle di Marebbe dove, nei sentieri e nelle strade dei pittoreschi paesini, si respira già la tiepida e profumata aria di primavera.

L’offerta “Il trio della primavera” comprende 7 notti (8 giorni) con trattamento di pensione ¾ (ricca colazione, snack pomeridiano con frutta, dolci, succhi e tè, cena con menu di 4 portate a scelta), Pacchetto Wellness con 18 attrazioni tra bagni, mondo delle saune e area relax nel Castello di Dolasilla beauty & spa (regno del benessere di 1300 mq, disposto su 5 piani con 18 attrazioni wellness, un esclusivo menu beauty e splendida vista panoramica sulle montagne), 3 avventurose passeggiate guidate, 3 tour guidati in mountain-bike con biciclette e caschetto inclusi a partire da 720 euro per persona. Supplemento per lo skipass Plan de Corones per 6 giorni 208 euro.

Per informazioni: Excelsior Dolomites Life Resort ****S

Via Valiares, 44 – 39030 San Vigilio di Marebbe (BZ)

Tel. 0474 501036

E-mail: info@myexcelsior.com

Sito web: www.myexcelsior.com