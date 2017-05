PROVA COSTUME: PER UN ESPERTO SU 3 SI SUPERA A TAVOLA

Chi l’ha detto che pasta in bianco e verdure scondite solo l’unico modo per dimagrire? Per arrivare in forma alla prova costume infatti, basta rispolverare le vecchie ricette di una volta. Secondo gli esperti i piatti della tradizione, in perfetta linea con i dettami della dieta mediterranea, sono l’ideale per arrivare in forma alla bella stagione, senza troppi sacrifici.

Zuppa di ceci, polpo bollito o minestra di scarole, la sfida con la bilancia non si vince in palestra, ma a tavola. Secondo un esperto su 3 (35%) infatti, la chiave per arrivare in forma alla prova costume è il rilancio delle ricette tradizionali di un tempo, che molto spesso seguono i dettami della dieta mediterranea. Con l’arrivo della bella stagione, si sente l’esigenza di mettersi in forma per la tanto agognata prova costume. Riscoprire i sapori dell’infanzia grazie a piatti della tradizione gustosi, ma alleati della salute, perché a basso contenuto di grassi, aiuta a vivere con meno apprensione l’arrivo della bella stagione. Questo non vuol dire rinunciare all’attività fisica, fondamentale per il benessere del corpo, ma come amano ricordare i nutrizionisti, una dieta equilibrata, fatta con moderazione, rappresenta la vera arma vincente per il nostro benessere.

E sono proprio le star di Hollywood le prime a seguire questi consigli: infatti come riporta il Daily Mirror, l’esempio più lampante è Penelope Cruz, l’attrice spagnola premio oscar che nel 2011, dopo appena 4 mesi dalla nascita del figlio primogenito, è riuscita a tornare in forma grazie alla “dieta” mediterranea, basata sui piatti delle proprie origini. Ma quali sono le principali preoccupazioni degli italiani in vista dell’estate? Per gli uomini la prova più temuta è quella del girovita (72%), mentre le donne impallidiscono all’idea di dover sfoggiare delle gambe filiformi (69%), a prova di shorts. E per chi ambisce ad una “silhouette da urlo” non possono mancare nel piatto verdura (87%), olio extravergine di oliva (83%), frutta (81%) e legumi (78%).

È quanto emerge da uno studio condotto dallo Story Cooking di Casa Coricelli, l’osservatorio sulle tendenze nel mondo dell’olio e della cucina dell’omonima azienda umbra, condotto mediante la metodologia WOA (Web Opinion Analysis) su circa 2200 italiani e su panel di 80 esperti tra nutrizionisti e chef stellati, attraverso un monitoraggio online sui principali social network, blog, forum e community dedicate al settore per capire come arrivare in forma alla prova costume.

“Alcune ricette della nostra tradizione sono legate a tempi in cui mediamente il dispendio energetico era molto maggiore – afferma la dott.ssa Francesca Noli, nutrizionista specializzata in Scienza dell’Alimentazione-. Da recuperare sono certamente i piatti più leggeri, che legano cereali e legumi come orzo e lenticchie, riso e piselli, farro e ceci. Ricordo in particolare che non bisogna aver paura di mangiare la pasta, anche in vista della prova costume: in una giusta porzione, condita con pomodorini freschi o altre verdure, olio extravergine d’oliva e un cucchiaino di parmigiano ha un buon potere saziante, soddisfa il palato ed ha un’alta qualità nutrizionale. Cereali e pane (soprattutto integrali), olio extravergine d’oliva, frutta, verdura, ortaggi, patate, legumi, pesce, pollame e vino in quantità moderata, sono i componenti base della dieta mediterranea. Con questi alimenti si possono preparare tante ottime ricette”.

Ricette sane e leggere, senza rinunciare al gusto e che soprattutto rappresentano piatti completi di una dieta bilanciata con cui riuscire a stare in forma. Dagli spaghetti alle cozze, alla minestra di scarola fino ai filetti di orata alle olive, il tutto condito da erbe aromatiche e olio extravergine di oliva, gli italiani possono vincere la sfide con la bilancia a partire dalla tavola e grazie ai consigli degli esperti. Tra i piatti della tradizione più indicati per tornare in forma ci sono le minestre di scarole (59%), le zuppe di legumi (65%) o la vellutata di asparagi (37%). Come antipasti le gustose aringhe alla calabrese (57%), fave e cicoria (49%) o l’insalata di moscardini e broccoli (38%). Tra i primi le trofie al pesto (25%) e risotto di zucchine (28%). Tra i secondi polpo e patate (32%), branzino al forno (38%) e pollo alla cacciatora (25%), mentre come contorno insalata di finocchi (43%), broccoli gratinati (37%) e sedano alla molisana (25%).

Piatti leggeri, ma gustosi che possono aiutare gli italiani a tornare in forma in vista della bella stagione. Ma oltre agli addominali scolpiti per lui e alle gambe affusolate per lei, cosa vorrebbero migliorare del proprio corpo gli italiani? Gli uomini, oltre che sperare nella riduzione della cosiddetta “pancetta”, vorrebbero diminuire la massa grassa presente nei pettorali (65%) e assottigliare le maniglie dell’amore (56%). Le donne invece, oltre alle gambe, vorrebbero anch’esse una pancia piatta (64%) da mettere in bella vista al mare e allo stesso tempo diminuire la massa adiposa delle natiche (52%). Ma cosa bisogna fare per raggiungere questi obiettivi? Se l’attività fisica svolge un ruolo fondamentale per il nostro benessere e per la nostra silhouette, è altrettanto vero che l’alimentazione svolge un ruolo molto importante per raggiungere questi obiettivi. Secondo gli esperti, una dieta sana ed equilibrata, oltre ad alimenti tipici della dieta Mediterranea, deve privilegiare il consumo di cibi naturali (45%), privi di additivi (41%) e conservanti chimici (37%).

“Mi piace definire la cucina moderna come un mix di creatività e innovazione – afferma Pietro D’Agostino, chef stellato del ristorante La Capinera di Taormina -. Memoria e territorio: sono questi gli ingredienti principali che voglio valorizzare nei miei piatti, dove la rielaborazione dei piatti tradizionali è la arte più divertente. Ricordo sin da bambino, che mi lasciavo incantare per ore dalle operose mani di mia madre e di mia nonna, che in cucina si dedicavano alla preparazione di cibi sani e genuini, legati alla vecchia tradizione siciliana. Un esempio di alimenti che aiutano il nostro organismo a soddisfare una dieta equilibrata e completa è il pesce azzurro del Mediterraneo, il protagonista assoluto della nostra tavola. L’Olio extravergine di oliva poi è un toccasana per la salute, non può mancare in nessun piatto. La ricetta che propongo per restare in forma è la Passatina di fave e piselli con bocconcini di pesce, finocchietto e limone candito. Per gli amanti della cucina più raffinata, gli Agnolotti fatti in casa con ristretto di crostacei e piccoli frutti di mare, sono una vera squisitezza per il palato. Giocano un ruolo fondamentale le ottime materie prime dal pesce, le farine siciliane, i condimenti, l’olio anche in questo caso la fa da padrona”.

In molti casi queste caratteristiche si legano fortemente alla ricette di una volta, piatti tipici della tradizione, in perfetta linea con i dettami della dieta Mediterranea, capaci di offrire piatti ricchi e gustosi, ma allo stesso tempo salutari ed equilibrati. Mangiare bene, senza rinunciare a nulla. Ma quali sono gli ingredienti che non devono mancare assolutamente in queste ricette? Verdura (87%), olio extravergine di oliva (83%), frutta (81%), legumi (78%), pesce azzurro (59%) e vino (49%) stanno alla base di questo regime alimentare, che pur in minor percentuale non rinuncia a carne bianca (38%), uova (32%) e carne rossa (11%). Infatti i principi più importanti della dieta mediterranea sono: il maggiore consumo di proteine vegetali rispetto a quelle animali, la riduzione dei grassi saturi (animali) a favore di quelli vegetali insaturi (olio di oliva), la moderazione della quota calorica globale e un’elevata introduzione di fibra alimentare.

“L’olio fa parte di quegli ingredienti che aiutano il nostro corpo a restare in forma – afferma Chiara Coricelli, Direttore Commerciale dell’azienda olearia Pietro Coricelli -. Ha un’alta qualità nutrizionale. Questo prodotto viene esaltato soprattutto grazie alle ricette di una volta, che si legano inevitabilmente alla dieta Mediterranea. Proprio per questi valori abbiamo deciso di raccontare la cucina tradizionale in maniera innovativa, dando alle persone degli spunti per vivere la cucina come principale fonte di benessere. L’italiano medio inizia ad evolversi e vuole sperimentare, ma senza una buona cultura legata al prodotto rischia di neutralizzare i sapori di un piatto”.

LE 5 REGOLE PER ARRIVARE IN FORMA ALLA PROVA COSTUME:

1) PARTI IN POLE POSITION: Iniziare la giornata con un’adeguata prima colazione a base di latte o yogurt, cereali o pane è molto importante per rendere al 100% lungo l’arco della giornata.

2) SCEGLI IL VEGETALE: Privilegiare l’olio extravergine di oliva rispetto al burro come condimento delle pietanze e insaporire con erbe e spezie gli alimenti evitando l’abuso di sale.

3) MANGIA CIO’ CHE TI PIACE: Sedersi a tavola e mangiare qualcosa che ci piace è una regola fondamentale se il nostro scopo è quello di perdere peso. Imporsi piatti che non amiamo rischia di provocare l’effetto contrario.

4) DEDICA IL GIUSTO TEMPO: Scegliere gli ingredienti con cura e dedicare il giusto tempo al consumo dei pasti, assaporando per bene è un’altra regola fondamentale per chiudere il pasto sazi e appagati.

5) NON DIRE MAI BASTA ALLA FRUTTA: Utilizzare una porzione di frutta fresca come spezza digiuno è la scelta migliore se si vuole soffocare la fame usando la testa. I benefici sono multipli e la linea ringrazia.