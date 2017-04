QUANDO L’APERTIVO E’ “BALSAMICO”

E’ un cibo completo. Possiede il più alto quantitativo di proteine a elevato valore biologico e tutti i 9 aminoacidi essenziali, oltre a vitamina D, benefica per ossa e pelle e sistema immunitario, ferro, fosforo e vitamuna B12, preziosi per il cuore. Ha poche calorie (76, la metà rispetto a un hamburger) e sostanze come colina e inositolo, protettive per il fegato. Stiamo parlando dell’uovo presente in moltissime ricette, che sfama da sempre intere generazioni. In particolare l’uovo sodo (il piatto preferito da Dante) si può farcire con gli ingredienti più vari, secondo ricette cadute nel dimenticatoio ma sempre valide, che noi di Agoranews siamo andati a rispolverare.

Eccone una di Anonimo Toscano. Un’idea per la tavola pasquale, quando le uova non mancano mai perchè simboleggiano la rinascita della natura.

Mescolare il tuorlo rassodato con acciuga, prezzemolo, pochissima cipolla e burro. Semplice, no? Ma il tocco finale (che rende questo piatto unico) viene da un prodotto di tradizione millenaria: l’Aceto Balsamico. Ma per ottenere un prodotto eccellente è necessario osservare regole severe e segreti mai svelati che si tramandano all’interno della famiglia. Lo sa bene la famiglia Leonardi che dalla seconda metà dell’800 si dedica con passione e competenza alla produzione di Aceto Balsamico.

L’ Azienda Agricola Leonardi Giovanni a Magretta di Formigine, vicinissimo a Modena, in un’antica corte, coltiva su 10 ettari di vigneto, Trebbiano di Modena e Lambrusco nelle qualità di Sorbara, Castelvetro e Ancellotta. Un’azienda a ciclo chiuso, dunque, che dalla raccolta delle uve ( eseguita a mano) alla cottura del mosto in grandi caldaie d’acciaio, a cielo aperto e a fuoco diretto per 36 – 48 ore, poi, posto a fermentare in grandi botti per il processo di acetificazione, produce una sinfonia di colore, sapore e profumo: l’Aceto Balsamico. Sapori e profumi, frutto dell’invecchiamento in piccole botti di diversi legni pregiati, di laboriosi travasi e rincalzi. E, soprattutto di tanta pazienza. Che la famiglia Leonardi esercita da quattro generazioni.

Per irrorare le nostre uova di Anonimo Toscano, vi consigliamo Crema di Balsamico Classica (ottenuta da mosto d’uve tipiche di Modena cotto e concentrato con l’aggiunta di Balsamico invecchiato: caratteristica principale è l’alta densità). In alternativa Crema di Balsamico Glaze e Saba (mosto d’uva cotto). Accompagnate le uova con vassoi di menta sui quali adagiare il delicato formaggio di capra, (tagliato a dadini). Da condire con un filo di Crema di Balsamico alla Fragola oppure Crema di Balsamico ai Fichi. Inedito!

Ancora “balsamico” per innaffiare l’aperitivo pasquale: Condimento Balsamico Bianco (1 cl) mescolato a 4 cl di arancia rossa, 1 cl sciroppo di zucchero e ghiaccio. Per brindare alla primavera!