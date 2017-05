RELAX ESTIVO CON REMISE EN FORME

Quattro destinazioni e alberghi di lusso, quattro stili di vacanza diversi, ma un comune denominatore: i migliori trattamenti beauty per soggiorni all’insegna di una estate in forma smagliante. In Istria, Val d’Aosta, Versilia o Costiera Amalfitana, grandi panorami, cucine gourmet e Spa all’avanguardia sono complici di un progetto benessere a tutto tondo.

Massaggi rilassanti e golf in Istria: Kempinski Hotel Adriatic

Week-end romantico sul Monte Rosa e trattamenti all’arnica: Hotel Cré Forné

Ritrovare l’energia con le erbe aromatiche in Versilia: Grand Hotel Principe di Piemonte

Benessere e profumo di limoni in costiera amalfitana: Hotel Santa Caterina

Il Kempinski Hotel Adriatic, sulla costa istriana

Inaugurato il 1° agosto 2009 sulla costa istriana dallo storico gruppo europeo dedicato all’ospitalità di lusso, si trova a Savudrija (Salvore), suggestivo paese di pescatori con il faro più antico dell’Adriatico, costruito nel 1818 ed alto 36 metri. Gode di una spettacolare vista che si spinge fino alle cittadine di Piran e Portoroz, sull’attigua costa Slovena, e sulla costa italiana; col bel tempo è possibile persino scorgere le cime bianche delle Alpi all’orizzonte. L’elegante e contemporaneo Kempinski Hotel Adriatic è il primo hotel di lusso in Croazia dotato di spiaggia privata, spa e golf.

Gli spazi comuni ampi e accoglienti, le luminose camere e le lussuose suite, i due ristoranti gourmet, i tre bar, la piscina, la spiaggia privata, l’Energy Clinic Carolea SPA di 3000 mq, corredata di gym, piscina interna e due piscine esterne (di cui una riscaldata), il Kempi Kids Club, la cappella privata per matrimoni circondata dal giardino mediterraneo, la spiaggia attrezzata, il centro convegni sul mare dotato delle più moderne tecnologie e il campo da golf da 18 buche, sono stati ideati per soddisfare le aspettative degli ospiti più esigenti.

Il Golf Club Adriatic è il primo campo da golf professionale a 18 buche in Croazia, situato a meno di 100 mt dal mare. Grazie al clima mite vi si può giocare 12 mesi all’anno.

Pacchetto “Suite Sensation”

Dedicato agli amanti del benessere, prevede: pernottamento in suite (minimo 2 notti), colazione gourmet nel ristorante Dijana, piatto di frutta fresca all’arrivo, un voucher a persona per una degustazione di vini, ingresso gratuito all’Energy Clinic Carolea Spa (che include l’uso della piscina interna riscaldata e della grande zona relax con sauna, bagno turco, percorso Kneipp, sala relax e Bagno Romano), un massaggio classico Energy Clinic di 50 minuti in omaggio, sconto del 20% sul secondo massaggio, parcheggio gratuito, late check-out alle 15.00, wi-fi gratuito.

Prezzo del pacchetto per 2 notti in suite a partire da 676,00 Euro, valido fino al 5 novembre 2017.

In Val d’Aosta: Hotel Cré Forné

Il Wellness Hotel Cré Forné, a Champoluc, gode di una splendida posizione soleggiata a 2000 metri sulle piste del Monterosa Ski e di una magnifica vista sulla Val d’Ayas e sul ghiacciaio del Monte Rosa.

La struttura, recentemente rinnovata secondo il progetto dell’architetto Leonardo Macheda, dispone di 18 caratteristiche e confortevoli camere, tutte dotate di bagno con doccia o vasca e TV, tre delle quali studiate anche a misura di bambino. Dispone di Ristorante con terrazza panoramica e centro benessere con sauna finlandese, bagni di vapore e vasche Kneipp. Per i più esigenti c’è anche la Bionatural Biofeedback Room, una stanza dove poter vivere un’esperienza di profondo rilassamento grazie ad un sistema di Biofeedback dove il colore ed il suono della stanza si modificano seguendo lo stato emozionale della persona consentendo un’esperienza sinestetica davvero unica. Un ottimo modo per meditare ed iniziare un viaggio dentro se stessi.

L’Hotel Cré Forné offre ottimi livelli di servizio curati in ogni dettaglio in un ambiente sospeso su un panorama mozzafiato, dove tradizione e modernità si fondono tra di loro. Una scelta ideale per chi è alla ricerca di una vacanza in Val d’Aosta fatta di sport e natura ma anche di comodità e benessere.

Pacchetto beauty estivo

Comprende: 3 pernottamenti, trattamento di mezza pensione (prima colazione, thè pomeridiano e cena gourmet di 5 portate), una bottiglia di Prosecco con frutta fresca in camera, due massaggi all’arnica di 30 minuti ognuno, libero accesso al centro benessere per gli adulti (con sauna finlandese a 90° e vasca fredda di reazione “ice pool”, vitarium a 60°, bagno turco, percorso Kneipp, docce emozionali, sala relax con tisane e centrifugati di mela, sale massaggio).

Prezzo del pacchetto a partire da 599,00 Euro a camera, valido dal 6 luglio al 10 agosto e dal 17 agosto al 15 ottobre.

In Versilia: Grand Hotel Principe di Piemonte

Sorto nei primissimi anni Venti, si dimostra subito dimora favorita di aristocratici, intellettuali e artisti. La sua eleganza seduce la fantasia di numerosi registi diventando teatro di prestigiose produzioni cinematografiche. Tornato all’apice del suo incanto nel 2004, dopo 19 mesi di restauro, oggi il Principe si pone indiscutibilmente tra gli Hotel storici più esclusivi e raffinati esistenti al mondo. I cinque piani, arredati in stili differenti, compiono un percorso ideale attraverso l’elegante ospitalità di ogni epoca, fino alla luminosità contemporanea della piscina sul tetto con jacuzzi e solarium, uno spazio azzurro proteso sul mare, che fonde edificio e orizzonte agli occhi dello spettatore.

I ristoranti “Piccolo Principe” e “Regina” hanno certamente reso celebre nel tempo l’albergo. Gli ambienti intimi ed accoglienti, dai quali ammirare lo splendido panorama delle Alpi Apuane e del Lungomare di Viareggio, attraggono durante tutto l’anno turisti e amanti della buona cucina. La cucina del Piccolo Principe, curata dallo chef Giuseppe Mancino e premiata con 2 stelle Michelin, propone un menu in cui si fondono creatività, raffinatezza, buona tecnica e ottime presentazioni.

La Spa propone giochi d’acqua, sauna, centro fitness, massaggi, trattamenti estetici: un relax totale e assoluto, in un ambiente elegante e raffinato, per rigenerarsi nel benessere. Trascorrere qualche ora nella SPA del Grand Hotel Principe di Piemonte, è un’esperienza polisensoriale che rigenera i sensi e distende la mente.

Offerta speciale De-Stress per ritrovare l’energia

Include: 1 notte per 2 persone in camera doppia, colazione a buffet, frutta e Prosecco in camera all’arrivo, accesso alla piscina panoramica riscaldata a 36°C, accesso alla Spa (con sauna, bagno turco, percorso Kneipp, docce emozionali e zona relax), utilizzo area fitness, percorso “De-stress” per 2 persone.

Il percorso De-Stress è un trattamento di 2 ore ideato per alleviare le tensioni muscolari che si accumulano sulla schiena e sulla cervicale. Nella spa si indossa l’accappatoio profumato alle fragranze di timo e lavanda, si trascorre qualche minuto in sala relax per degustare la tisana “zero stress”, poi 10 minuti di trattamento “Proellixe” (stimolazione muscolare attraverso l’azione vibrante della pedana basculante che agirà sul 100% delle masse); segue esfoliazione con sale, argilla ed erbe aromatiche energizzanti, accompagnata da un massaggio muscolare profondo alla schiena, al collo, alla testa con colatura di oli vegetali di argan, mandorle dolci e germe di grano profumati alle fragranze senza allergeni di rosmarino, cipresso e lavanda.

Prezzo: a partire da Euro 448.00 Euro per la camera Classic vista collina.

Ad Amalfi per scoprire la tradizione della carta: Hotel Santa Caterina

A pochi minuti di distanza da Amalfi, l’Hotel Santa Caterina è costruito a picco sul mare, all’interno di una vasta proprietà che “precipita” fino all’acqua con una serie di splendide terrazze naturali. Due ascensori scavati nella roccia o un sentiero di spettacolare bellezza portano gli ospiti attraverso agrumeti e giardini lussureggianti fino agli impianti a livello del mare, che comprendono una piscina con acqua marina, solarium, fitness centre, café/bar e ristorante all’aperto.

L’Hotel Santa Caterina ha 36 camere di tipologia standard, superior e deluxe e 13 tra junior suite, executive junior suite, suite e senior deluxe suite che si trovano nell’edificio principale. Inoltre, tra le Garden Suite, le dépendances “Villa Santa Caterina” e la “Villa il Rosso” nel lussureggiante parco si contano altre 17 camere e suite. Con la sua eterea eleganza, le vetrate affacciate sul panorama del golfo, il pavimento color lapislazzulo, il ristorante Santa Caterina è di grande effetto. Il menù del giorno della sua cucina, rinomata a livello internazionale, una vasta scelta à la carte comprendente ricette di grande tradizione. La Carta dei Vini offre un’accurata selezione di etichette italiane ed estere e una scelta produzione della Campania.

L’Hotel Santa Caterina offre anche alla sua clientela una palestra vista mare e una bellissima Spa in cui si effettua uno dei trattamenti di punta: il Massaggio al Limone “Oro di Amalfi”.

Trattamenti agli agrumi

Il massaggio al limone “Oro di Amalfi” è il fiore all’occhiello della Spa del Santa Caterina: una vera aromaterapia mediterranea, ottenuta con la gli oli essenziali ricavati da fiori e piante tipici della costiera amalfitana, che distende e rilassa, depurando il corpo e ringiovanendo lo spirito. La crema a base di limone ha un effetto tonificante e levigante, purificante e vitaminizzante. Stimolando punti specifici del corpo (i chakra) con un massaggio rilassante, viene ristabilito l’equilibrio energetico e psico-fisico.

Durata: 50 minuti, 120,00 Euro.

Lo Scrub energizzante all’arancia è uno speciale e veloce trattamento due in uno che esfolia profondamente la pelle rivelando una nuova luminosità e morbidezza grazie al massaggio stimolante e all’azione rivitalizzante del trio di oli essenziali di arancia, limone e bergamotto.

Durata: 50 minuti, 120,00 Euro.

Kempinski Hotel Adriatic

Alberi 300·A, 52475 Savudrija, Croazia

Tel +385 52 707 000 – Fax +385 52 737 093

e-mail reservations.adriatic@kempinski.com – Internet www.kempinski.com/istria

Hotel Cré Forné

Località Crest– 11020 Champoluc (AO)

Tel. 0125/307197

e-mail creforne@champoluc.it – Internet www.champoluc.it

Grand Hotel Principe di Piemonte

iazza Giacomo Puccini 1 – 55049 Viareggio (LU)

Tel. 0584/4011 – Fax 0584/401803

e-mail info@principedipiemonte.com – Internet www.principedipiemonte.com

Hotel Santa Caterina

S.S. Amalfitana 9 – 84011 Amalfi (Sa)

Tel. 089/871012 – Fax 089/871351

E-mail info@hotelsantacaterina.it – Internet www.hotelsantacaterina.it