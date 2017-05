RELAX SUL LAGO DI COMO

Si prova un senso di pace e di quiete a percorrere Via Regina, la strada che parte da Laglio, il paese reso celebre dall’attore di Hollywood George Clooney che qui ha casa, e costeggia tutti i paesini che si affacciano sul lago di Como. Il primo che s’incontra è Brienno, un piccolo borgo di pescatori a picco sull’acqua, dove vivono solo quattrocento persone. E’ molto piacevole passeggiare per le viuzze e lungo portici in riva al lago, fermandosi a chiacchierare con gli abitanti per scoprire che questo è uno dei paesi più antichi del Lario.

Il viaggio può proseguire lento verso Argegno, con la piazzetta che si affaccia sull’acqua e la funicolare che raggiunge Pigra, un paesino di montagna di pace assoluta da dove si gode un panorama unico. Riserva belle sorprese anche Ossuccio, che custodisce due chiese romaniche ed è circondato da coltivazioni di ulivi. Questo delizioso gran tour non può che concludersi a Lenno per visitare Villa del Balbianello, splendida dimora di proprietà del FAI, Fondo Italiano per l’Ambiente. Si trova sull’estrema punta del Dosso di Lavedo, che s’immerge nelle sue acque creando una piccola penisola e ospita un museo con le collezioni di Guido Monzino, l’ex proprietario della villa, grande esploratore.

Dove alloggiare

