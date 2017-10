OGNI TUO RESPIRO: DAL 16 NOVEMBRE AL CINEMA

Robin Cavendish (Andrew Garfield – La battaglia di Hacksaw Ridge, Silence), giovane, carismatico e avventuroso, ha tutta la vita davanti a sé quando si ritrova paralizzato per colpa della poliomielite contratta durante un viaggio in Africa. Contro il parere di tutti, sua moglie Diana (Claire Foy – vincitrice di un Golden Globe per la serie The Crown e Anna Bolena nella miniserie Wolf Hall) lo fa dimettere dall’ospedale e lo porta a casa dove la sua dedizione e la sua intelligente determinazione riescono a trascendere la disabilità. Insieme si rifiutano di diventare prigionieri della sofferenza e conquistano gli altri con il loro umorismo e il loro coraggio. Robin diventa un famoso attivista dei diritti dei disabili e dedica la sua esistenza alla lotta per il miglioramento della qualità di vita di altre persone paralizzate.

Diretto da Andy Serkis (The War – Il pianeta delle scimmie, Star Wars: Il risveglio della Forza), qui al suo esordio dietro la macchina da presa, e scritto da William Nicholson (Everest, Les Misérables, Il gladiatore), OGNI TUO RESPIRO è ispirato alla vera storia dei genitori del produttore Jonathan Cavendish.