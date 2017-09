RISO BUONO: PREMIO RANA D’ORO

Riso Buono organizza un evento speciale (rigorosamnete a invito) che avrà luogo il prossimo lunedì 25 settembre presso l’Az. Agricola Riso Buono La Mondina di Casalbeltrame (NO). Un ricco programma unirà l’arte, la cultura e la cucina per dare vita ad una serie di eventi prestigiosi animati da Chef, aziende enogstronomiche e personaggi illustri.

Il primo appuntamento sarà alle 11:00 presso Villa Gautieri a Casalbetrame, un piacevole incontro con l’arte negli spazi di Materima che proseguirà con l’inaugurazione della mostra di Emilio Isgrò presso Riso Buono.

Dopo un aperitivo si proseguirà, a partire dalle 12:30, con una nuova tappa di In The Kitchen Tour, il circuito B2B ideato dall’associazione Chic (www.charmingitalianchef.com) che fa incontrare, in una piacevole jam session, gli Chefs con le eccellenze dell’enogastronomia del territorio per raccontare e conoscere prodotti di qualità, studiarli, sperimentarli e proporli attraverso creazioni ed impieghi innovativi. Oltre agli Chefs dell’associazione Chic ed alcuni Chef ospiti, saranno presenti le aziende partners di Chic e alcuni produttori d’eccellenza del territorio che avranno un proprio tavolo per esporre, far degustare i propri prodotti e mettere a disposizione dei professionisti presenti gli ingredienti con cui improvvisare un piatto guidati dall’ispirazione del momento.

Alle 15:00 Riso Buono ospiterà la cerimonia di conferimento del Premio la Rana D’Oro, un evento di altissimo livello che premia chi si è fatto notare con il proprio operato nel campo dell’arte, della medicina, dello spettacolo, della cultura. Un premio alla creatività, alla ricerca, alla bellezza e alle capacità umane!

Tra gli illustri personaggi che verranno premiati possiamo vantare il nome dello Chef Gualtiero Marchesi, l’imprenditrice e Presidente Onorario FAI Giulia Maria Crespi Mozzoni, l’artista Emilio Isgrò, l’imprenditore e Presidente della Fondazione Comunità Novarese Cesare Ponti, la campionessa del mondo di sci di velocità Valentina Greggio, l’attrice Michela Quattrociocche.

Condurrà la presentatrice tv Francesca Romana Barberini.

Inoltre, per chi volesse, sarà possibile visitare ‘L Civel, il Museo Etnografico dell’Attrezzo Agricolo a pochi metri dalla Tenuta La Mondina di Riso Buono. Durante la giornata non mancherà una degustazione a base di Riso Buono curata dagli Chef Chic e tutta la giornata sarà seguita dal Catering Maio Group.