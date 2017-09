ROMA: CONCERTI DEL TEMPIETTO

La vita notturna della Città Eterna, in ogni stagione, è ormai quella di una grande metropoli, sempre in fermento e densa di appuntamenti. Dal cinema ai teatri , alle discoteche , ai ristoranti, la città coinvolge e trascina cittadini e turisti in una girandola di iniziative ed eventi che soprattutto nell’ultimo decennio, hanno fatto di Roma la regina delle notti italiane. L’Estate Romana, ad esempio ha consolidato luoghi e momenti che oggi incantano migliaia di persone.

Tra gli eventi vi segnaliamo Concerti del Tempietto. Un ricchissimo programma di musica e poesia in una location d’eccezione: Il Chiostro Campitelli del Teatro Marcello. Ogni sera in un’atmosfera magica, musicisti e poeti faranno della vostra serata un momento unico. Come domenica 10 settembre. Il violino di Misia Sophia Jannoni Sebastianini e il pianoforte di Antonino Fiumara vi faranno sognare con BEETHOVEN: SONATA N. 5 OP. 24 LA PRIMAVERA, SAINT – SAËNS: INTRODUCTION ET RONDO CAPRICCIOSO OP. 28 e BRAHMS: SONATA N. 3 OP. 108.

Misia Sophia Jannoni Sebastianini è nata a Roma nel 1997. Diplomata presso il Conservatorio di Santa Cecilia di Roma con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore sotto la guida del M°Marco Domini, si sta perfezionando con i Maestri Oleksandr Semchuk e Ksenia Milas presso l’Accademia di Imola. L’attività solistica l’ha vista accompagnata da orchestre italiane in sale prestigiose quali Auditorium della Conciliazione, Aula Magna dell’università di Roma Tre, Mercati di Traiano ed altre. Risulta vincitrice di importanti concorsi nazionali ed internazionali come “Riviera Etrusca”, ” Marco Dall’Aquila”,”Luigi Nono”, “Annarosa Taddei”, “Bardolino sul Garda”, “Anemos”, ” Marchitelli”, “Dinu Lipatti”, “Riccardo Scandola” . Importante anche l’attività di musicista da camera che la vede collaborare attivamente con musicisti quali Orfeo Mandozzi , Ksenia Milyavskaya, Mark Messenger. Ha frequentato le masterclass dei Maestri Vadim Brodskj, Felix Ayo, Georg Monch, Eliot Lawson, Massimo Quarta, Marco Fiorini e Dora Schwarzberg.

E’ cofondatrice del Quartetto Werther, insieme ad Antonino Fiumara, Martina Santarone e Simone Chiominto, con i quali si sta perfezionando presso l’accademia di Fiesole sotto la guida dal prestigioso Trio di Parma. Nel 2017 risultano vincitori assoluti nella sezione musica da camera nei Concorsi “Magliano Sabina” e “Riviera Etrusca”.

Vincitore del prestigioso Premio Abbado 2015, riservato ai migliori allievi dei conservatori italiani, e Terzo premio al “Premio Venezia 2012”, grazie al quale è stato ricevuto in udienza privata dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, Antonino Fiumara ha partecipato ad importanti manifestazioni organizzate da diversi enti musicali italiani (“Associazione G. Rossini” di Pesaro, “Fondazione Teatro La Fenice” di Venezia, “Maggio Musicale Fiorentino”, “Associazione Bellini” di Messina, “Taormina Festival”, “Associazione F. Liszt di Bologna”, “Festival Euromediterraneo”, “Lyceum Club Internazionale” di Firenze, “Fondazione Arco”, “Associazione Culturale “Il Tempietto”, “Fondazione Teatro Keiros”, “Associazione Umbria Classica”, “AGIMUS Roma”). Si è distinto nella manifestazione “Buon compleanno, Riccardo” organizzata e tenuta nel Maggio 2013 al Teatro La Fenice di Venezia per il bicentenario della nascita di R. Wagner e nella manifestazione “Buon compleanno Maestro Verdi”, per i duecento anni dalla sua nascita, realizzata dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Si è inoltre esibito in occasione della presentazione della “Prima” del “Tristan und Isolde”, andata in scena come apertura della 77esima Stagione del Maggio Musicale Fiorentino ed è stato inserito nella programmazione ufficiale della stagione stessa. Ha collaborato con l’”Orchestra Sinfonica Cherubini” di Firenze diretta da Paolo P. Ciardi eseguendo il secondo concerto di Rachmaninov e il quinto concerto di Beethoven e con la “Turkish Youth International Philarmonic Orchestra” diretta da Cem Mansur, esibendosi nel primo concerto di Beethoven presso il Teatro Antico di Taormina.Rilevante la partecipazione alla celebrazione per il decennale della morte del grande compositore italiano Luciano Berio tenutasi presso il conservatorio “N. Paganini” di Genova durante la quale ha eseguito la sua “IV sequenza per pianoforte solo” e brani cameristici.