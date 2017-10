ROMA: IL GIOCO È UN NEMICO?

A Roma la crisi economica ha devastato interi quartieri, in alcune zone della Capitale gli effetti della crisi sono palpabili. I motivi sono differenti: le pensioni sociali non bastano per vivere in una città come la nostra, i bilanci d’assistenza sono sempre più risicati, è aumentato il divario economico ed allora ci troviamo un po’ come un tempo ad avere “quartieri bene” e “quartieri periferici”. E’ proprio in periferia che il disagio diventa palpabile, forte, tangibile ed è qui che si cerca la fortuna dietro un sogno.

E' proprio per rincorrere un sogno che aumenta a Roma il fenomeno del gioco d'azzardo. Sembra strano ma è così: la gente per uscire dalle ristrettezze economiche gioca, spera, investe i pochi risparmi nelle ammalianti macchinette del bar sotto casa.

E’ contro il particolare fenomeno sociale che si sono da diverso tempo messe in moto associazioni importanti tra cui ad esempio la Caritas. A inizio mese Roma è stato presentato“ (S)lottiamo contro l’azzardo ” un progetto che dovrebbe diventare punto di riferimento chi va incontro alla ludopatia ma sopratutto un progetto in grado di essere alternativo alla totale solitudine ed emarginazione in cui versano i cittadini che si fanno “prendere la mano” dall’azzardo. Il gioco d’azzardo compulsivo è una patologia, una droga capace di creare dipendenza da cui diventa impossibile o quasi allontanarsi. Ormai si tratta di un dato di fatto: l’azzardo è una piaga sociale, la Capitale versa in una situazione d’emergenza non troppo differente da altre realtà sociali.

Ovunque in Italia piccole Las Vegas a portata di quartiere regalano sogni facili però pochi sono coloro che sanno davvero che le macchinette e i videopoker sono esclusivamente un qualcosa di pericoloso e di poco utile infatti l’unica loro funzione è quella di far sperare in una vincita, ma, dopo una infinità di partite diventa veramente difficile rendersi conto che la vittoria è molto lontana.

In prima linea contro l’azzardo così come contro altre piaghe sociali i preti che riescono a fare percorsi educativi sul gioco consapevole ma diventano, specie nei quartieri periferici, un ottimo e valido punto di ascolto dove chi ha familiari con problemi legati al gioco tenta di trovare una piccolo aiuto.

Intanto l’azzardo è uno dei mercati più fiorenti dell’economia italiana ed è per questo che lo Stato è molto interessato sia a vigilare sul gioco che sull’introito. Il gioco fisico però sta perdendo piede, ad essere molto amato ad ambito in Italia è il gioco virtuale quello che si può raggiungere facilmente anche se i siti vengono comunque vigilati dall’autorità competenti.

La realtà è che i regolamenti sindacali in atto in tutta Italia ed anche a Roma obbligano i cittadini a rispettare degli orari di gioco e dunque dopo una certa ora una sala bingo o sala scommesse sarà chiusa ma in rete si potrà giocare ugualmente. Impazza dunque la mania del gioco digitale che sembra essere uno dei maggiori interessi di giovani e giovanissimi. Un nuovo pericolo alle porte?