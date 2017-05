ROMA È LA CAPITALE D’ITALIA DELL’AZZARDO?

Qualcuno si è mai chiesto quale è la capitale del gioco d’azzardo in Italia? Sembra strano ma è così: la Capitale. Roma infatti ha 249 sale d’azzardo tutte attive e ben 50mila macchinette slot. Numeri da far girare la testa quelli presenti in un dossier di Libera, se si pensa che solo a Roma ci sarebbe il 12% delle macchinette installate sul territorio nazionale ci si rende conto di quanto è immenso il business intorno alla Capitale.

Il gioco d’azzardo a Roma piace, lo sappiamo bene, il vero problema però sono le patologie correlate: in una situazione simile pare chiaro che la ludopatia possa diventare allarme sociale. Sembra infatti che sopratutto nelle periferie urbane si segnalino moltissimi casi di soggetti affetti da GAP o comunque prossimi alla dipendenza. Il sindaco Raggi dice spesso di voler arginare l’”effetto Las Vegas” ma la realtà pare essere molto diversa: a Roma il gioco continua a essere molto presente.

A novembre del 2016 a Roma sono state deliberate una serie di regole severe che normano l’azzardo ma la preoccupazione resta alta. Se si guarda al resto del Paese si continuano ad avere dati che possono essere allarmanti, in questi giorni è stato presentato un rapporto della Fondazione Bruno “LA PERCEZIONE SOCIALE DEL GIOCO D’AZZARDO IN ITALIA”, realizzata su incarico della Fundaciòn CODERE spagnola e coordinata da Fabio Marchetti e Luciano Monti, Condirettori scientifici FBV. L’analisi ha messo a confronto i dati italiani con quelli spagnoli di un Rapporto realizzato in Spagna dalla Università Carlos III di Madrid.

In Italia la tendenza netta è verso il gioco online, molti sono coloro che con questo codice online hanno scoperto il mondo dei casinò online. Si tratta però di una generazione giovane e attratta dalla possibilità di giocare in rete in modo consapevole e saggio.

Se si osservano invece coloro che sono appassionati del gioco fisico (sale gioco o macchinette) si scopre comunque una fascia d’età che supera abbondantemente i quarantenni. Il gioco è un entrato nelle abitudini di vita degli italiani che continuano a sognare dietro una estrazione al Lotto, molti poi sono coloro che amano il classico biglietto della fortuna ‘Gratta&Vinci’ e sebbene possa sembrare strano c’è chi adora inseguire i numeri della storica ‘Lotteria Italia’ mentre le donne amano il ‘Superenalotto’ . A giocare d’azzardo vero e proprio invece sono gli uomini che si lanciano sulle videolottery e le slot machine non percependo il vero rischio che può nascondersi dietro questo genere di passione.

Nei fatti è proprio il gioco fisico quello che nasconde l’insidia ed il pericolo del tanto odiato GAP ma di contro è anche vero che una giocata d’azzardo ogni tanto può essere un gradevole passatempo. E’ importante tenere conto che esiste il pericolo collegato all’investimento di denari per questo motivo, in particolar modo le società online tendono a dare sempre la giusta informazione al giocatore in modo che sia consapevole di ogni passo che compie nel favoloso mondo della sorte.