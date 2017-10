A ROMA, UNA NUOVA RINASCENTE

In pieno centro storico, a pochi passi dalla Fontana di Trevi e piazza di Spagna, il 12 ottobre 2017 Rinascente inaugura il suo secondo flagship store. Quasi 150 anni dopo l’apertura del primo flagship di Milano ed esattamente 100 anni dopo la nascita del nome ideato da Gabriele D’Annunzio, nel 1917 su commissione del nuovo proprietario Senatore Borletti.

Il palazzo su via del Tritone, all’angolo con via dei Due Macelli, è stato oggetto negli ultimi 11 anni di un complesso lavoro di ristrutturazione, in perfetta armonia con il contesto che lo ospita, valorizzando le ricchezze storico-culturali del territorio.

Elemento di assoluta straordinarietà è infatti il sito archeologico visitabile al piano -1 che riporta alla luce uno dei tesori di Roma Antica: l’Acquedotto Vergine inaugurato da Augusto nel 19 a.C.. Lo store incorpora e avvolge, inoltre, un piccolo edificio dei primi del ‘900 denominato “Palazzetto”, un vero e proprio palazzo nel palazzo, che su diversi piani diventa parte integrante e suggestiva dell’architettura espositiva.

Altro elemento architettonico distintivo è il cavedio, che attraversa in altezza tutti i piani consentendo alla luce di diffondersi e conferendo all’ambiente assoluto splendore. E poi ancora le terrazze al 6 piano, che completano la food hall e le sue ricercate proposte ristorative con un’emozionante vista su una delle città più belle del mondo.

Nasce così un department store originale nel suo genere e decisamente unico Otto piani magistralmente dedicati al meglio di moda, bellezza, design e gourmet, firmato dai marchi più prestigiosi del Made in Italy e del panorama internazionale. Il remake del palazzo è stato affidato a grandi nomi dell’architettura e del design, alcuni dei quali avevano già lavorato alla ristrutturazione del flagship di Milano e di altri negozi della Collezione.

Già dalla facciata si intuisce che la nuova Rinascente di Roma rappresenta un magnifico esempio di come passato e presente possono dialogare e dar vita a qualcosa di unico: un edificio in perfetto equilibrio tra antico e moderno. Disegnata da Vincent Van Duysen, ha un’estetica essenziale che esalta le 96 finestre e le 7 vetrine incorniciate da finiture in bronzo scuro. La ripetizione di elementi architettonici creano un senso di armoniosa uniformità e conferiscono all’insieme un tono di splendore contemporaneo.

RINASCENTE VIA DEL TRITONE

Indirizzo: Via del Tritone 61, 00187 Roma

Via dei Due Macelli 23, 00187 Roma

Il negozio è aperto 7/7 dalle ore 9:30 alle ore 23:00