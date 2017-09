ROMANTICISMO D’AUTUNNO A MERANO

La natura variopinta del foliage tra i panorami di Merano, distese di vigneti che danno origine a bottiglie d’autore, piaceri gastronomici d’autunno e tanto romanticismo. Quando tutto ricomincia e l’estate cede il passo all’aria frizzante della stagione degli alberi multicolore è il tempo per pensare ad una vacanza per due. Il Romantik Hotel Oberwirt, bellissimo albergo con una storia che supera i 500 anni, dalle camere in noce e cembro, piscina panoramica e giardino mediterraneo, accoglie a Marlengo (BZ), a 2 km da Merano, le coppie che cercano un elegante rifugio in cui rigenerarsi.

Fino al 22 ottobre 2017, con i Romantik Short Days, si vive una breve vacanza in mezza pensione e cena di 5 portate a scelta, un massaggio parziale del corpo nel centro wellness Amadea (con piscina romana all’aperto, sauna finlandese, sauna al cristallo di rocca o ai raggi infrarossi, e tra le altre delizie, bagno turco alla rosa e bio-sauna alle erbe). Fino al 22 ottobre 2017 il prezzo è da 560 euro a persona per 3 notti, da 733 per 4 notti. Dal 22 ottobre al 13 novembre, invece, il prezzo è da 475 euro per 3 notti e da 622 per 4 notti.

Gli amanti del golf hanno tante opportunità per godersi giornate sui campi verdi. Con l’offerta Golf Short Stay, infatti, è inclusa la mezza pensione, un green fee per il campo di 18 buche del Golfclub Lana, un green fee per il campo di 18 buche del Golfclub Dolomiti e un massaggio di riflessologia plantare di 25 minuti. Il prezzo fino al 22 ottobre per 4 notti è da 803 euro a persona, dal 22 ottobre al 13 novembre da 765 euro.

Per chi è alla ricerca dei piaceri del palato, c’è la cucina dello Chef Werner Seidner, che da quasi tre decenni delizia gli ospiti del Romantik Hotel Oberwirt con menu raffinati, che nascono dalle materie prime altoatesine. Fino al 22 ottobre, con l’offerta Momenti di piacere, 5 notti in mezza pensione per buongustai sono da 895 euro a persona. Josef Waldner, proprietario dell’albergo, è anche un rinomato viticoltore: nella sua Tenuta Eichenstein produce vini eccellenti che arrivano sulla tavola dell’hotel.

Romantik Hotels & Restaurants

Profondamente radicata nella rispettiva regione e plasmata dalla tradizione e dalla consapevolezza della qualità – questo è il senso dell’accoglienza per gli oltre 200 Romantik Hotels & Restaurants e 300 partner in 10 Paesi europei. Gli albergatori Romantik danno il benvenuto ai viaggiatori in Germania, Austria, Svizzera, Belgio, Lussemburgo, Olanda, Scozia, Italia, Spagna e Francia. La cooperazione nelle vendite e nel marketing presenta da 40 anni l’individualità delle diverse strutture: da quelle immerse nella campagna, ai templi del benessere, fino agli hotel di lusso. Ottima cucina, tipicità e storia accomunano gli hotel a conduzione familiare per una collezione esclusiva di alto livello riunita sotto il marchio Romantik. www.romantikhotels.com