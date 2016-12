ROME NEW YEAR: I CONCERTI PER IL NUOVO ANNO

In occasione del decimo anniversario della Parata di Roma (Rome New Year’s Day Parade) , l’evento del primo gennaio dedicato all’incontro tra le più prestigiose marching bands, Destination Events, ente organizzatore del progetto, ha deciso di rendere ancora più ricca la manifestazione chiamando le compagini sinfoniche e jazz di alcune formazioni statunitensi a suonare in concerto all’interno di due delle più significative basiliche romane. Ad anticipare la street parade del primo dell’anno saranno infatti la Woodward Academy Symphonic, la Germantown High School Band e la Woodward Academy Jazz Band che, all’interno della Chiesa di S. Giovanni Battista dei Fiorentini interpreteranno venerdi 30 gennaio (ore 20) un triplice programma con un repertorio ad hoc per le festività a base di brani natalizi, sacri, popolari e jazz, molti dei quali riarrangiati.

La sera di lunedì 2 gennaio (ore 19,30), come appendice alla sfilata delle formazioni in piazza a Capodanno, si esibirà invece nella Basilica di Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri la formazione ‘Wind in Rome’ dell’Università del South Florida, con proposte di musica classica e sacra tratte da rinomate composizioni di Bach, Brahms, Haendel, Dvorak, Tschesnokoff e Nettleton.

Entrambi i concerti sono gratuiti: un grande regalo che gli organizzatori, che da anni producono eventi di Capodanno in contemporanea in altri città europee in collaborazione con Youth Music of the World, vogliono offrire alla città di Roma alla quale sono particolarmente legati.

Venerdì 30 dicembre 2017 – ore 20

Basilica di San Giovanni Battista dei Fiorentini

Via Acciaioli, 2, 00186 Roma

Woodward Academy Symphonic

Thematic Variations on Dona Noblis Pacem – James Sudduth

On a Hymnsong of Philip Bliss – David R. Holsinger

They Led My Lord Away – Adoniram J. Gordan

A Noel Night (O Holy Night) – arrangiamento di Robert W. Smith

Do you Hear What I Hear – Noel Regney & Gloria Shayne, arrangiamento di Jay Bocook

Doxology – William Himes

Germantown High School Band

John Williams in Concert – John Williams, arrangiamento di by Paul Lavendar

Gabriel’s Oboe – Ennio Morricone, arrangiamento di Robert Longfield

Circus Days – Karl L. King, arrangiamento di by Loras Schissel

Western Dance – Clare Grundman

Shenandoah – Frank Ticheli

Woodward Academy Jazz Band

Musiche selezionate da:

A Little Minor Booze – Willie Maiden, arrangiamento di Dave Barduhn

American Patrol – Paul Lavender

A Night in Tunisia – Dizzy Gillespie, arrangiamento di Ralph Ford

The Chicken – Alfred Ellis, arrangiamento di Kris Berg

Freddie Freeloader – Miles Davis, arrangiamento di Michael Sweeney

Groovin’ Hard – Don Menza, arrangiamento di Dave Barduhn

If I Only Had a Brain – Harold Arlen, arrangiamento di Mike Lewis

Low Rider – War, arrangiamento di Roger Holmes

Stolen Moments – Oliver Nelson, arrangiamento di Mark Taylor

Sugar – Stanley Turrentine

°°°°°°

Lunedì 2 gennaio 2017 – ore 19,30

Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri

Piazza della Repubblica, 00185 Roma

University of South Florida

‘Wind in Rome’

Come Thou Fount of Every Blessing – John Nettleton

Mass in D – Antonin Dvorak

Worthy is the Lamb – George F. Handel

Salvation is Created – Pavel Tschesnokoff

Who Puts His Trust in God Most Just – Johann Sebastian Bach

Blessed Are They – Johannes Brahms