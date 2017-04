Rose vintage celebra la grazia e lo stile senza tempo del fiore più amato al mondo. Coltivare tanta bellezza non è un’operazione difficile, e vi permetterà di riempire casa di meravigliosi bouquet colorati. Dalle varietà semplici alle più sfarzose, tra le pagine di questo libro scoprirete un’incantevole selezione di rose antiche e moderne. Oltre sessanta esemplari diversi sono stati immortalati da Georgianna Lane, fotografa leader del settore, e riportati alla ribalta dai testi chiari e dai semplici consigli di coltivazione della premiata autrice Jane Eastoe. Che disponiate di un giardino lussureggiante o semplicemente di qualche vaso, lasciatevi cullare dal fascino etereo e dalla bellezza intramontabile delle

ROSE VINTAGE

Jane Eastoe, Georgianna Lane

LOGOS

Jane Eastoe lavora da oltre 25 anni come giornalista e scrittrice. Dopo una carriera come giornalista di moda, 16 anni fa ha scelto di dedicarsi alla famiglia e ricercare una vita più appagante. Così si è trasferita da Londra al Kent, dove ha potuto sviluppare il suo amore per piante, fiori, frutti ed erbe spontanee.

Georgianna Lane è un’esperta fotografa di fiori, piante e di viaggio. I suoi scatti sono pubblicati in calendari, cartoline, libri e riviste di tutto il mondo, tra cui The New Yorker, ArtNEWS, Victoria magazine, Garden Gate magazine, BBC Gardens Illustrated, Britain magazine. Tra i suoi clienti si annoverano Random House e HarperCollins. È la fondatrice e direttrice di GardenPhotoWorld.com, un particolare archivio online di oltre 30.000 immagini di piante e giardini.

Attualmente divide il suo tempo tra Parigi e un’ampia proprietà boschiva fuori Seattle. Lì, con il marito e fotografo David, si dedica al giardinaggio, coltivando molti dei meravigliosi esemplari di fiori e piante che vediamo nelle sue immagini.