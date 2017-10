IN SALA THE BIG SICK

Basato sulla vera storia degli sceneggiatori del film e coppia nella vita, Emily V. Gordon e Kumail Nanjiani, il film THE BIG SICK – IL MATRIMONIO SI PUÒ EVITARE, L’AMORE NO racconta tutto ciò che l’aspirante comico pakistano Kumail (interpretato dallo stesso Kumail Nanjiani) e la sua fidanzata americana Emily (Zoe Kazan) hanno dovuto affrontare per superare i pregiudizi delle rispettive famiglie e 1.400 anni di antiche tradizioni.

Una commedia romantica, divertente e commovente, ricca di idee e battute sulla diversità culturale, i matrimoni combinati e le relazioni/reazioni delle rispettive famiglie. Il film, per la regia di Michael Showalter (Hello, My Name Is Doris), scritto da Emily V. Gordon e Kumail Nanjiani e prodotto da Judd Apatow (Un disastro di ragazza – Trainwreck, Questi sono i 40 – This is 40) e Barry Mendel (Un disastro di ragazza – Trainwreck, I Tenenbaum) oltre ai protagonisti, annovera nel cast Holly Hunter e Ray Romano nel ruolo dei genitori di Emily.

The Big Sick è stato presentato con enorme successo al Sundance Film Festival, diventando la sorpresa dell’anno al Box Office statunitense, ha emozionato la piazza del Festival di Locarno conquistando il premio del pubblico.

THE BIG SICK – IL MATRIMONIO SI PUÒ EVITARE, L’AMORE NO

DAL 16 NOVEMBRE