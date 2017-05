SALENTO SUMMER

Salento è sinonimo di mare cristallino e spiagge bianche, e di un ambiente che rievoca lo spirito hippy-chic di una vacanza a contatto con la natura ma allo stesso tempo raffinata. Masseria La Scalella di Manduria (TA) interpreta in modo perfetto lo spirito del territorio, unendo in sé le caratteristiche di una vacanza unica. La grande struttura fortificata, il cui nucleo originario risale al 12esimo secolo, quando su queste terre regnava Federico II di Svevia, offre sei splendide “case” per il soggiorno: ognuna diversa dall’altra e ricavate negli spazi storicamente adibiti alle diverse attività dell’azienda agricola. Si tratta di appartamenti indipendenti, in grado di ospitare da due a quattro persone, che grazie ad una ristrutturazione eccellente conservano gli ambienti originali mixandoli creativamente con soluzioni e dettagli contemporanei.

Ecco allora la splendida Casa La Stalla, con le mangiatoie che circondano l’alcova illuminate dai led, o la Casa Il Camino, con nicchie e mattoni a faccia vista, la Casa La Quercia, ampia e dotata di pergolato, e ancora la Casa La Merce, che conserva gli spazi per la produzione e vendita del formaggio. Al primo piano si trovano le intime Casa Le Corti e Casa La Macchia, che offrono una magnifica vista sulla campagna circostante e romantici soffitti in pietra a volta. Il soggiorno, grazie alle attenzioni della famiglia Dimastrodonato, trascorre in un tempo sospeso tra sontuose colazioni salentine e piacevoli serate sul patio o sul terrazzo della casa padronale, dove vengono organizzate settimanalmente cene private dedicate agli ospiti. Il clima è quello di informale complicità, data dal fatto di condividere una vacanza in un luogo davvero speciale, che consente di essere pienamente se stessi. La privacy è assoluta, e il silenzio della campagna culla dolcemente il riposo.

A pochissimi chilometri, uscendo dalla Masseria La Scalella ci si ritrova sul lungomare, e verso quella meraviglia naturalistica che è la spiaggia di Punta Prosciutto, dove si trova lo stabilimento Lido degli Angeli, di proprietà della famiglia stessa e dove gli ospiti possono riservare un posto. A una trentina di chilometri si trova Lecce, e il suo lungomare della movida. Tutta da vivere per poi tornare ad immergersi nella quiete della campagna. La Masseria La Scalella è aperta tutto l’anno, e i prezzi da 75 euro a camera con pernottamento, prima colazione e biancheria.

Per informazioni:

Masseria La Scalella

Strada Provinciale 141

74024 Manduria (TA)

Tel. +39 335 650 8360

Tel. +39 335 616 7690

Tel. +39 328 9289207

Tel. +39 329 6657969

Tel. +39 0831 726 346

iolescalella@gmail.com

www.masseria-salento.com