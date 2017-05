SALUTE E BENESSERE IN CASA

Sei pronta a eliminare cose da tuo appartamento? Sei pronta a investire tempo e denaro nella tua casa? Sei pronta a lasciar andare il vecchio e a entrare nel nuovo?

Se la risposta a ogni domanda è sì, allora continua a leggere. Il segreto più grande di una casa bella e sana deriva dalla comprensione del concetto di “flusso”. Per flusso s’intende il passaggio di energia attraverso uno spazio. E’ un concetto al quale ci si riferisce in modi diversi nelle pratiche orientali, definendolo per esempio feng shui o vastu. Anche gli approcci del design occidentale riconoscono tutti che uno spazio ha molto più successo quando permette il libero movimento dell’energia al suo interno.

Quando l’energia ristagna, il disordine aumenta e, contemporaneamente, quando le cianfrusaglie si accumulano, l’energia interrompe il suo flusso. Eliminare dalla propria vita gli oggetti superflui, rinunciare alle cose che non si amano, né si usano più è invece come recuperare una parte di sè e della propria energia. Il Chi, cioè l’energia vitale, scorre nell’uomo attraverso i meridiani e interagisce con quella degli ambienti in cui vive e lavora, perciò deve poter circolare liberamente, senza incontrare ostacoli sul suo cammino. Una disposizione non corretta degli ambienti degli oggetti può trasformare l’energia positiva in energia negativa. Nella pratica del Feng Shui ridare ordine allo spazio domestico è quindi fondamentale: si tratta di un rito semplice ma potente che si articola in diverse tappe:

– Vincere la pigrizia: agire e stabilire una data in cui iniziare.

– Iniziare quando si è calmi e concentrati

– Scegliere il momento migliore

– Compilare una lista delle zone in cui sono ammassate cose inutili

